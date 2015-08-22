В воскресенье москвичей ожидает сухая и солнечная погода

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В воскресенье, 23 августа, горожан ожидает солнечная и сухая погода. Воздух в дневные часы прогреется до 24 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

Ветер будет дуть с севера, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление при этом понизится - до 753 мм ртутного столба.

А вот понедельник будет уже чуть прохладнее, чем день накануне, этому будет способствовать ветер с северо-востока. Под утро 24 августа ожидается 5–10 градусов тепла, днем столбики термометров покажут не выше 18–22 градусов тепла.

Ранее m24.ru сообщало, что в августе этого года выпало 13 процентов от месячной нормы осадков – 10 миллиметров при норме в 77, что делает его самым сухим за всю историю наблюдений.

Предыдущий рекорд принадлежит августу 1955 года, тогда выпало 20 миллиметров осадков. По данным метеорологов, до конца месяца будет господствовать скандинавский антициклон, а значит, вероятность дождя будет нулевой.