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Новости

18 апреля 2016, 12:28

Общество

В середине недели в столицу придет похолодание

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В середине недели в столицу придет похолодание. Ближе к выходным возможен даже мокрый снег, сообщает центр погоды "Фобос".

В понедельник горожан ожидает теплая и достаточно комфортная погода – от 14 до 16 градусов. Возможны дожди с грозами.

Во вторник возможны небольшие дожди, воздух прогреется до 13 градусов. Начиная со среды москвичей ждет холодная, ветренная и дождливая погода. Максимальная температура днем составит около 12 градусов.

Потеплеет в последнюю неделю апреля, когда столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла.

Напомним, в субботу в столице выпало более четверти месячной нормы осадков.

Норма осадков в апреле составляет 37 миллиметра. По данным базовой городской метеостанции на ВДНХ, за сутки выпало 10 миллиметров, что составляет 27 процентов от месячной нормы.

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