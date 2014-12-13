Высота сугробов в Москве превысила 20 сантиметров

Высота московских сугробов превысила 20 сантиметров

Высота снежного покрова в Москве превысила 20 сантиметров, передает телеканал "Москва 24". В настоящее время снег не идет, но синоптики утверждают, что перерыв в снегопаде будет недолгим.

За несколько последних дней, по данным синоптиков, в городе выпало около 20 миллиметров осадков - а это треть месячной нормы, которая составляет 56 миллиметров. К концу выходных может выпасть уже до половины декабрьской нормы.

Отметим, что в субботу, 13 декабря, средняя температура воздуха в столице составит +2 градуса. Будет облачно, пройдет мокрый снег. Таким погодным явлениям город обязан активному атлантическому циклону.

В столичном регионе будет дуть юго-западный порывистый ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормы - до 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики прогнозировали, что на выходных высота снежного покрова в столице увеличится до 20 сантиметров.