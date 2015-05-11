Температура в столице поднимется до 22 градусов тепла

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В понедельник, 11 мая, в Москве сохранится теплая погода без осадков, сообщает столичное метеобюро. Столбик термометра поднимется до + 22 градусов.

По сообщению синоптиков, антициклон в Москве продолжает удерживать свои позиции. Это означает, что погода в городе будет по-прежнему теплой и малооблачной.

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла", - говорится в сообщении метеобюро.

Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметров, относительная влажность воздуха около 30 процентов.

В целом погода в Москве и области благоприятна для большинства людей: температура и атмосферное давление в пределах климатической нормы, относительная влажность воздуха невысокая.