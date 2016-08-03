МЧС предупредило о резком ухудшении погоды

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В Москве до вечера среды объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

С 12 часов дня до 11 вечера ожидаются дожди с грозами. В некоторых районах возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду.

МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре

Гроза принесет в столицу похолодание. 3 и 4 августа температура в городе будет колебаться от 22 до 26 градусов, однако к выходным стобики термоментров вновь поползут вверх. И в субботу воздух в столице вновь может разогреться до 30 градусов.



В пресс-службе Мосводостока отметили, что в столице организованно круглосуточное дежурство 361 бригады, более 1100 рабочих и более 250 единиц техники, в том числе спецтехники.

На 13:00 по московскому времени поступило три заявки по подтоплениям. Кроме того, специалисты Мосводостока выявили около 228 мест возможного скопления воды, за которыми закреплена спецтехника для откачки.

Как вести себя в непогоду

Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, предупреждают в МЧС. Проливные дожди могут привести к промыву и провалу грунта, а сильный ветер к повреждению линий электропередач, повалу деревьев, повреждению широкоформатных рекламных щитов. Молнии могут попасть в объекты, не оборудованные громоотводом.

Столичные спасатели рекомендуют в целях безопасности:

закрыть окна в помещениях;

по возможности парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;

на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения;

водителям во время непогоды, по возможности, рекомендуется отказаться от поездок по городу;

во время грозы следует держаться вдали от электропроводки, антенн, постараться не пользоваться мобильным телефоном и электроприборами.

При возникновении происшествия следует позвонить в экстренные службы города по телефону 112 и службу спасения 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 637-22-22.