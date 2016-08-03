МЧС предупредило о резком ухудшении погоды

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В Москве до вечера среды объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
С 12 часов дня до 11 вечера ожидаются дожди с грозами. В некоторых районах возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе с порывами до 17 метров в секунду.
Гроза принесет в столицу похолодание. 3 и 4 августа температура в городе будет колебаться от 22 до 26 градусов, однако к выходным стобики термоментров вновь поползут вверх. И в субботу воздух в столице вновь может разогреться до 30 градусов.
Важно знать
В пресс-службе Мосводостока отметили, что в столице организованно круглосуточное дежурство 361 бригады, более 1100 рабочих и более 250 единиц техники, в том числе спецтехники.
На 13:00 по московскому времени поступило три заявки по подтоплениям. Кроме того, специалисты Мосводостока выявили около 228 мест возможного скопления воды, за которыми закреплена спецтехника для откачки.
Во время непогоды возможны подтопления отдельных территорий, затруднение движения транспорта и ДТП, предупреждают в МЧС. Проливные дожди могут привести к промыву и провалу грунта, а сильный ветер к повреждению линий электропередач, повалу деревьев, повреждению широкоформатных рекламных щитов. Молнии могут попасть в объекты, не оборудованные громоотводом.
Столичные спасатели рекомендуют в целях безопасности:
- закрыть окна в помещениях;
- по возможности парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций;
- на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения;
- водителям во время непогоды, по возможности, рекомендуется отказаться от поездок по городу;
- во время грозы следует держаться вдали от электропроводки, антенн, постараться не пользоваться мобильным телефоном и электроприборами.
При возникновении происшествия следует позвонить в экстренные службы города по телефону 112 и службу спасения 101. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Москве: 8 (499) 637-22-22.