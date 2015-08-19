Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 августа 2015, 16:03

Культура

LIVE: моноспектакль "Магдалина" на стихи из романа "Доктор Живаго"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

20 августа в Государственном музее В.В. Маяковского состоится поэтический моноспектакль "Магдалина".

Постановка создана по мотивам стихотворений Бориса Пастернака, написанных для романа "Доктор Живаго". Образ Магдалины прослеживается в позднем творчестве поэта, именно она стала прообразом многих его героинь.

"Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее возвращения", – говорится в книге.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 20 августа в 19.30
  • Где: Музей В.В. Маяковского
  • Что: моноспектакль
  • Кому смотреть: поклонникам творчества Бориса Пастернака

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн , Год литературы на m24.ru
поэзия литература спектакли Борис Пастернак Музей Маяковского стихи прямые трансляции Москва онлайн Доктор Живаго

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика