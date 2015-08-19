LIVE: моноспектакль "Магдалина" на стихи из романа "Доктор Живаго"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

20 августа в Государственном музее В.В. Маяковского состоится поэтический моноспектакль "Магдалина".

Постановка создана по мотивам стихотворений Бориса Пастернака, написанных для романа "Доктор Живаго". Образ Магдалины прослеживается в позднем творчестве поэта, именно она стала прообразом многих его героинь.

"Меня всегда занимало, отчего упоминание о Магдалине помещают в самый канун Пасхи, на пороге Христовой кончины и его воскресения. Я не знаю причины, но напоминание о том, что такое есть жизнь, так своевременно в миг прощания с нею и в преддверии ее возвращения", – говорится в книге.

