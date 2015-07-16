Форма поиска по сайту

16 июля 2015, 17:50

Общество

Полицейские разыскали более 500 убежавших из дома подростков

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские за первую половину 2015 года разыскали 546 подростков, убежавших из дома, сообщает Агентство "Москва".

Всего в розыске числился 591 подросток, из которых 354 ушли из дома и 237 – из государственных учреждений.

По словам замглавы управления организации деятельности участковых полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Москве Татьяны Орешкиной, за тот же период 2014 года в розыске было 562 подростка, 525 из них удалось разыскать.

В полиции отметили, что при проверке обстоятельств ухода из дома каждого подростка были выявлены упущения родителей в воспитании детей.

Информацию о каждом подростке, самовольно покинувшем семью или госучреждение, направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

