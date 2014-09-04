В 2014 году по новым типовым правилам были благоустроены три магистрали

Фото: archsovet.msk.ru

По новым правилам, содержащимся в Альбоме типовых решений, разработанных Москомархитектурой, в 2014 году были благоустроены Волгоградский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, сообщает портал Архсовета.

В первую очередь, типовые решения направлены на обеспечение комфортного и беспрепятственного движения пешеходов, учитывая доступность территорий для маломобильных групп граждан. Так, минимальная ширина для беспрепятственного движения одного пешехода составляет 0,75 метра, однако тротуар рекомендуется делать как минимум 2,25 метра. Для улиц районного значения допускается ширина тротуара до 1,5 метров. Таким образом, тротуары станут шире и комфортнее для движения пешеходов.

Альбом выступает методическим справочником. В нем предлагаются различные способы организации пространства. При этом учитывается возможность конкретной территории. Так, если рядом с пешеходной дорожкой можно организовать велодорожку, ширина пешеходного пространства будет варьироваться. Другими словами, пешеходную часть могут уменьшить, если это не повредит комфорту.

"Утро": В 2015 году на тротуарах появятся полосы движения пешеходов

Кроме того, согласно утвержденным требованиям к благоустройству улиц на тротуарах планируют указывать направление движения пешеходов. Рекомендуется организовываться интуитивную навигацию с помощью объектов освещения, озеленения, малых архитектурных форм. Пешеходные полосы могут быть отделены друг от друга и от проезжей части разными способами, используя различные виды мощения, покрытия.

Интуитивная навигация Это такая навигация, когда человек не задумывается, по какой траектории ему идти. Дорога и окружающие ее объекты как бы сами подсказывают, куда ему двигаться. К примеру, если по периметру дороги высажена живая изгородь, поворачивающая на право, человек интуитивно повернет направо, а не будет "срезать" дорогу.

Это такая навигация, когда человек не задумывается, по какой траектории ему идти. Дорога и окружающие ее объекты как бы сами подсказывают, куда ему двигаться. К примеру, если по периметру дороги высажена живая изгородь, поворачивающая на право, человек интуитивно повернет направо, а не будет "срезать" дорогу.

Также в альбоме есть рекомендации, касающиеся деревьев. То есть, какие деревья лучше подходят той или иной территории. При этом учитывается влажность, наличие прямых солнечных лучей, тени и других факторов, которые влияют на деревья. Этот перечень был взят из уже существующего норматива.

Ранее M24.ru сообщало, что по массово по новым правилам столичные улицы начнут благоустраивать весной 2015 года.

Напомним, в Москве за три года благоустроили более 100 км пешеходных зон, в том числе Крымскую набережную, Никольскую улицу, Замоскворечье, Маросейку, Покровку. Также в столице привели в порядок 100 народных парков.

До конца октября будет составлен перечень магистралей, которые войдут в трехлетнюю программу благоустройства "Моя улица". В ходе ее реализации планируется не только озеленить трассы, благоустроить тротуары, проложить пешеходные дорожки и установить элементы уличного декора, но также отремонтировать фасады зданий.