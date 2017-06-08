Дикий павлин устроил погром в винном магазине в США

Фото: ТАСС/Waldhaeusl, F./DPA

Дикий павлин разгромил винный магазин в калифорнийском городе Аркадия. Нанесенный птицей ущерб оценили в 500 долларов, сообщают "Дни.ру".

Сотрудник службы контроля за животными в течение нескольких минут пытался поймать птицу сачком, однако дикий павлин не хотел сдаваться и продолжал крушить бутылки со спиртным вокруг себя. В итоге специалисту все-таки удалось поймать птицу и вынести ее из магазина, отпустив на волю.

Видео: youTube/пользователь: KaFaDoKyA NEWS