08 июня 2017, 09:34

Культура

Дикий павлин устроил погром в винном магазине в США

Фото: ТАСС/Waldhaeusl, F./DPA

Дикий павлин разгромил винный магазин в калифорнийском городе Аркадия. Нанесенный птицей ущерб оценили в 500 долларов, сообщают "Дни.ру".

Сотрудник службы контроля за животными в течение нескольких минут пытался поймать птицу сачком, однако дикий павлин не хотел сдаваться и продолжал крушить бутылки со спиртным вокруг себя. В итоге специалисту все-таки удалось поймать птицу и вынести ее из магазина, отпустив на волю.

[html][/html]
Видео: youTube/пользователь: KaFaDoKyA NEWS

павлин жизнь в мире

