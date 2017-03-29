Утвержден размер арендной платы за машино-места в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сергей Собянин утвердил ставки арендной платы за машино-места, находящиеся во владении города, сообщает Агентство "Москва".

Размер арендной платы за один квадратный метр машино-мест за пределами МКАД, в Зеленограде, а также ТиНАО составит две тысячи рублей в год.

За пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) аренда одного квадрата в год составит 2,7 тысячи рублей, от ТТК до Садового кольца – 4,1 тысячи рублей, от Садового кольца до Бульварного кольца – 6 тысяч рублей.

Самая дорогая аренда – в пределах Бульварного кольца – 7,3 тысячи рублей за квадратный метр.





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