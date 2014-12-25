Платной парковкой в новой зоне воспользовались более 7 тысяч автомобилистов

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В первый день работы новой зоны платной парковки ею воспользовались более 7,8 тысячи автомобилистов, сообщает пресс-служба АМПП.

При этом сильный снегопад, обрушившийся на Москву 25 декабря, никак не повлияли на запуск новой зоны платной парковки.

По данным АМПП, на всех улицах в новой зоне работают 700 консультантов, которые помогают автомобилистам и жителям адаптироваться к нововведению, разъясняют правила парковки, помогают оплатить парковочную сессию, раздают информационные брошюры. Консультанты будут работать в течение семи дней, с 25 по 31 декабря в две смены: с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00. В воскресенье консультанты будут работать в ограниченном режиме, так как парковка по воскресным дням бесплатная.

Напомним, с 25 декабря зона платной парковки в столице увеличилась почти вдвое. Платная зона за ТТК охватила улицы в восьми районах. Больше всего их в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять).

В новую зону платной парковки вошли наиболее загруженные участки районов, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков. Парковка стоит 40 рублей в час.

Добавим, что первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.