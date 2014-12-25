Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

25 декабря 2014, 23:42

Платной парковкой в новой зоне воспользовались более 7 тысяч автомобилистов

парковки платная парковка АМПП

Фото: ТАСС

В первый день работы новой зоны платной парковки ею воспользовались более 7,8 тысячи автомобилистов, сообщает пресс-служба АМПП.

При этом сильный снегопад, обрушившийся на Москву 25 декабря, никак не повлияли на запуск новой зоны платной парковки.

По данным АМПП, на всех улицах в новой зоне работают 700 консультантов, которые помогают автомобилистам и жителям адаптироваться к нововведению, разъясняют правила парковки, помогают оплатить парковочную сессию, раздают информационные брошюры. Консультанты будут работать в течение семи дней, с 25 по 31 декабря в две смены: с 8.00 до 12.00 и с 16.00 до 20.00. В воскресенье консультанты будут работать в ограниченном режиме, так как парковка по воскресным дням бесплатная.

Ссылки по теме

Напомним, с 25 декабря зона платной парковки в столице увеличилась почти вдвое. Платная зона за ТТК охватила улицы в восьми районах. Больше всего их в Донском районе (восемь), Марьиной Роще (шесть), а также в Беговом районе (пять).

В новую зону платной парковки вошли наиболее загруженные участки районов, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков. Парковка стоит 40 рублей в час.

Добавим, что первые платные парковки появились в Москве в конце 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

С 1 августа 2014 года введена платная парковка в районах Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской и Дорогомилово.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать