Платные парковки могут появиться в Химках и Балашихе

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В Подмосковье могут появиться платные парковки, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, к нему обращаются с просьбами сделать платные парковки в Химках и Балашихе, так как это упорядочит движение и очистит улицы. Этот вопрос будет обсуждаться с жителями.
"Будем советоваться с жителями, не исключаю, что такие города и места появятся. Жизнь идет вперед, и мы должны своевременно реагировать на те проблемы, которые возникают", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что сейчас в регионе появилась необходимость и в восстановлении газонов.
Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.
Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК).
Заместитель руководителя центра организации дорожного движения Александр Поляков сообщил 23 января, что введение платных парковок позволило разгрузить обочины.
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Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки. Туда вошли 17 МФЦ.
Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.
Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.