Нарушители правил дорожного движения помогут составить Генплан

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новый генеральный план Москвы разработают с учетом данных о нарушениях ПДД. По столичным дорогам пустят автомобиль, оснащенный передвижной лабораторией, рассказал M24.ru замдиректора НИиПИ Генплана Александр Колонтай. Авто будет фиксировать интенсивность транспортных потоков, среднюю скорость машин, расстояние между ними, а также превышения скорости, парковку в запрещенных местах, выезды на встречную полосу. Данные о транспортных потоках позволят прогнозировать дорожную ситуацию на несколько лет вперед.

"Эти данные будут учитываться при разработке генерального плана. Чтобы построить транспортную модель города, надо проанализировать существующее положение, понять, как меняется транспортный поток в течение дня, недели. Затем с помощью компьютерной модели мы сможем сделать прогноз, какой будет ситуация на магистрали или развязке через 5-10 лет в зависимости от той градостроительной и транспортной политики, которую будет проводить город", - пояснил Колонтай.

Дорожную лабораторию могут выпустить на те дорожные участки, где планируется реконструкция. Например, МКАД, развязки, территория Новой Москвы. "Лаборатория может ездить не только по крупным магистралям, но и по любой районной улице, где есть какие-то проблемы", - отметил Колонтай.

В технической документации на новое оборудование НИиПИ Генплана говорится, что дорожная лаборатория будет установлена на автомобиле Volkswagen Multivan. Машина начнет курсировать по дорогам со скоростью не более 80 км в час и сможет одновременно контролировать более шести полос. Система будет определять:

общее количество проехавших транспортных средств и их виды

среднюю скорость движения как в целом, так и отдельно у легковушек и грузовиков

дистанцию между автомобилями

занятость полосы

превышение скорости

выезд встречку

нарушение правил парковки

пробки

История вопроса Проектное предложение нового Генерального плана Москвы планируется представить во втором квартале 2015 года. Генплан будет рассчитан на 10 лет. При его разработке будут учитываться Проектное предложение нового Генерального плана Москвы планируется представить во втором квартале 2015 года. Генплан будет рассчитан на 10 лет. При его разработке будут учитываться треки передвижения сотовых абонентов и данные ГЛОНАСС о транспортных потоках . Это позволит определить узкие места на дорогах, выявить новые "центры развития" города. Кроме того, НИиПИ Генплана планирует подсчитать все парковочные места в городе при помощи пеших инспекторов. Напомним, шесть лет назад в Москве запустили передвижную дорожную лабораторию, которая следит за качеством покрытия. Она фиксирует трещины и неровности, состояние разметки, глубину колейности. Система оснащена двумя радарами. Один оценивает качество полотна на глубине до 1 метра. Второй радар сканирует землю на глубине 7 метров, чтобы определить что могло явиться причиной провалов на дороге.



Лаборатория также сможет фиксировать качество проезжей части, дефекты покрытия, ширину дороги и обочин, высоту дорожных знаков и ограждений.



Завкафедры робототехники и телематики МАДИ Владимир Власов полагает, что статистика по нарушениям может свидетельствовать о проблемах с организацией движения на дорожном участке. "Но для этого надо собрать данные примерно за месяц. Дорожная лаборатория может использоваться для обоснования проекта реконструкции конкретной магистрали. Для этого собирается статистика движения и моделируются будущие транспортные потоки", - сказал Власов.

Замруководителя экспертного центра Probok.net Андрей Мухортиков считает, что мониторинг с помощью дорожной лаборатории может выявить ошибки в градостроительной политике. "Если на каком-то участке автомобили часто паркуются в запрещенном месте, значит, там недостаточно стоянок. Возможно, нужно убрать знаки, запрещающие парковку, или же перестроить проезжую часть: сузить полосы, организовав за счет этого карман", - пояснил Мухортиков.

Руководитель "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко полагает, что при анализе транспортной ситуации стоит также фиксировать ДТП. "Если в каких-то местах часто случаются аварии, то там может быть неправильная организация движения с градостроительной точки зрения. Эта информация может быть интересна при проведении планировочных или строительных работ", - пояснил Ткаченко.

София Сарджвеладзе