Карты для оплаты парковки начали продавать в отделениях "Почты России"

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Карты для оплаты парковки в центре Москвы начали продавать в отделениях "Почты России". В пределах Бульварного кольца их расположено 20 – все адреса перечислены на сайте столичного департамента транспорта. С июня карты также продают в салонах связи "Связной", киосках "Роспечати" и в ТД "ГУМ".

По словам и.о. заммэра и главы департамента транспорта Максима Ликсутова, в настоящее время парковочные и скретч-карты достаточно легко приобрести, но сеть продаж продолжит расширяться. "Карты продаются по стоимости номинала каждой из них, без наценки, так как городу важно получить не прибыль с продаж, а предоставить возможность оплатить парковку любым удобным для пользователя способом", - добавил он.

Как сообщает пресс-служба ведомства, парковочные карты номиналом 500 или 1 тысячу рублей предназначены для оплаты парковки через паркомат. Для этого в нем необходимо выбрать время паркования и приложить карту к валидатору, и с нее будет списана сумма, равная стоимости выбранного времени парковки.

С помощью скретч-карт номиналом 300, 500, 1 тысячу и 5 тысяч рублейможно пополнить парковочный счет непосредственно на месте парковки: для этого необходимо отправить SMS с кодом карты на номер 7757 и дождаться подтверждение о пополнении счета.