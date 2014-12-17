В Москве пустует более ста тысяч парковочных объектов - Тимофеев

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В Москве насчитывается порядка 100-150 тысяч парковочных объектов, которые почти не заполнены, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

"По нормативам их надо строить рядом с жилыми кварталами. Но мы считаем, что это нужно не везде", - передает слова Тимофеева корреспондент М24.ru.

Кроме того Тимофеев рассказал, что инвесторы отказались от идеи строительства паркинга под Лубянской площадью из-за сложных коммуникаций. Также на аукцион три раза выставлялись два участка на проспекте Сахарова, но и эти объекты инвесторы посчитали невыгодными.

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти планируют передавать частникам земельные участки под платные парковки. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, речь идет о сотнях земельных участков. "Сейчас некоторые предприниматели захватывают кусок земли и там организуют незаконные парковки, - пояснил Владимир Ефимов. – Мы хотим этот бизнес, поскольку такие парковочные места пользуются спросом, перевести в легальное русло и установить городские стандарты к подобным стоянкам. Сейчас там где-то навесы, где-то заборы чуть ли не из колючей проволоки. Этот вопрос рассматривался на совещаниях с департаментом транспорта, и в целом идея была одобрена".

Новый тип парковок в Москве

Власти планируют предоставлять земельные участки тем, кто хочет организовать парковочный бизнес. Пока не решено – будет это аренда, или город заключит с частниками договор на размещение стоянки, по той же схеме, как с киосками. В этом случае за право на заключение договора сроком, скорее всего, на пять лет, предприниматели будут бороться на аукционе.

По словам Ефимова, ставки пока не определены. Он сказал, что при выборе участков приоритет будет отдан тем, где уже сейчас действуют стоянки. Нелегальных парковщиков оттуда выгонят, на их место придут легальные бизнесмены. Качество их услуг власти смогут контролировать. "Что касается тарифов для автомобилистов, то мы вряд ли будем их регулировать, - пояснил чиновник. – Мне кажется, это нецелесообразно. Это предпринимательская деятельность, и цена должна регулироваться спросом".

Сейчас власти также организуют городские плоскостные парковки с едиными тарифами. Их курирует ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Уже появилось десять таких стоянок: на ВДНХ, Театральной площади, на Охотном ряду, а также на Новом Арбате. Тариф – 100 рублей в час.

Также в конце этого года – начале следующего откроют 57 плоскостных парковок в спальных районах. На них можно будет приобрести месячный абонемент, его цена составит от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новый тип закрытых плоскостных парковок был утвержден в сентябре 2014 года. Новые стоянки будут работать круглосуточно, их оснастят шлагбаумами, паркоматами и системами видеонаблюдения. На парковках планируют ввести систему распознавания номеров и наладить работу конфликт-менеджеров, которые станут рассказывать водителям о тарифах и отвечать на их вопросы. Какие требования установят к частным плоскостным стоянкам – пока не решено.

Сегодня частники в основном владеют крытыми парковками у торговых и офисных центров. Власти также предлагают инвесторам подземное пространство, но стоимость его освоения слишком велика. Аукционы на выбор инвестора ни разу не состоялись. Москомстройинвест даже подумывал отдавать бизнесу подземные участки по рублю за квадратный метр, но потом отказался от этой идеи.