Около университета им. Баумана отменят платную парковку на время закрытия метро

Около университета имени Баумана врменно отменят платную парковку

На некоторых улицах около МГТУ им. Баумана отменят платную парковку на время закрытия станции метро "Бауманская". Об этом M24.ru рассказал ректор университета Анатолий Александров. Речь идет о 2-ой Бауманской улице, Бригадирном и Госпитальном переулках. Оттуда до 8 февраля должны убрать знаки платной парковки. Кроме того, на Рубцовской набережной, около учебно-лабораторного корпуса Бауманки, снимут знаки, запрещающие остановку.

Александров пояснил, что такое решение было принято на встрече с префектом Центрального округа Виктором Фуером и представителями департамента транспорта. "Из-за закрытия станции для наших студентов сложится трудная ситуация. Мы попросили городские власти пойти нам на встречу и убрать часть платных парковок, нас услышали", - пояснил Александров. Он отметил, что для преподавателей также организуют парковку на площадке бывшего Бауманского рынка. По словам ректора, студенты в основном будут пользоваться компенсационными маршрутами от метро "Курская", а вот от "Электрозаводской" ехать неудобно. "Перед электрозаводским мостом образуется "бутылочное горлышко", так что этот маршрут мало поможет", - отметил он.

Александров добавил, что общее количество студентов и сотрудников университета составляет 30 тысяч человек.

В префектуре ЦАО подтвердили факт встречи главы округа Виктора Фуера с ректором МГТУ имени Баумана, в ходе которой обсуждались меры по локализации возможных социальных "рисков" при закрытии на ремонт станции метро "Бауманская". По словам пресс-секретаря префекта Павла Большунова, речь шла о необходимости оптимизации транспортной схемы на прилегающих к университету улицах.

"Вуз обратился к префекту и представителям департамента транспорта с просьбой оказать содействие в увеличении интенсивности движения компенсационных маршрутов общественного транспорта, а также получении "преференций" для студентов и преподавателей при парковании на личных автомобилях. Прозвучало предложение точечно отменить платное паркование на время ремонта станции метро. Сторонами достигнута договоренность о дополнительной проработке транспортного моделирования в районе", - пояснил Большунов. В АМПП не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник считает, что на время закрытия станции "Бауманская" можно было бы сделать бесплатными парковки на всех улицах района в этот период. "Мы предлагали городу около 40 улиц, где можно было бы отменить платную парковку", - отметил он.

Станция метро "Бауманская" закроется на реконструкцию 8 февраля, для пассажиров Станция метро "Бауманская" закроется на реконструкцию 8 февраля, для пассажиров организуют компенсационные маршруты - автобусный экспресс "М" и трамвай "Б". Они будут курсировать до станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город". Для того, чтобы общественный транспорт двигался быстрей, для него организуют выделенную полосу по улицам Земляной Вал, Старая Басманная и Спартаковская. Также появится новый трамвайный маршрут "О" от станции метро "Курская" до площади трех вокзалов. Монтажные работы на станции завершатся к концу 2015 года. На обновленной станции появятся новые кассы, модернизированные турникеты, обновленные инженерные сети и коммуникации. Вместо трех эскалаторов будет четыре. Кроме того, будет отремонтирован вестибюль.





Координатор проекта гражданских активистов "Движение" Андрей Филин считает решение отменить часть платных улиц в районе "Бауманской" правильным. "МГТУ им. Баумана - это место, где работают ведущие специалисты и преподаватели, некоторые ездят издалека", - отметил Филин. Он также предложил, кроме компенсационных маршрутов, обустроить перехватывающие парковки, к примеру, около метро "Электрозаводская". "Студенты или сотрудники университета могли бы там ставить машины и пересаживаться на автобус", - отметил он.

Марина Курганская