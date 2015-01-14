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14 января 2015, 14:03

Все эвакуаторы оснастят видеорегистраторами в марте 2015 года

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Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Столичные эвакуаторы оснастят видеорегистраторами в марте 2015 года, передает корреспондент M24.ru с пресс-брифинга, посвященного планам по развитию парковочного пространства.

В настоящее время столичные власти проводят конкурс, итоги которого будут подведены в феврале.

Столичные эвакуаторы решили оснастить видеорегистраторами после конфликтных историй с "паркменами" - водителями, которые препятствовали перемещению неправильно припаркованных машин. На спецмашины поставят по четыре камеры: одна будет наблюдать из кабины водителя за дорожной обстановкой, вторая - записывать все, что происходит в кабине. Еще две камеры будут следить за погрузкой машин - с левой и правой стороны платформы.

При этом погрузчики, принадлежащие коммерческим подрядчикам, оборудуют камерами владельцы. Все камеры станут записывать как видео, так и звук. К каждому комплекту будут прилагаться карты памяти объемом не менее терабайта, что позволит хранить картинку за две недели непрерывной записи.

К эвакуаторам также могут подключить сенсоры для записи информации об открытии двери, скорости, аварийном тормозе и повороте.

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Напомним, в начале декабря глава АМПП Александр Гривняк заявлял, что видеорегистраторы уже тестируются. В день снимается порядка 950-1000 роликов, которые затем хранятся в Едином диспетчерском центре.

Добавим, что водитель, не обнаруживший свой автомобиль на парковке, может позвонить по телефону круглосуточной горячей линии АМПП: (495) 539-5454 или набрать 02.

Кроме того, пожаловаться на эвакуаторы можно в официальном мобильном приложении МВД России.

Также с 14 июня 2014 года можно оформить подписку на SMS-уведомление об эвакуации. В сообщении будет указан адрес штрафстоянки, на которую направили автомобиль, телефон и подразделение ГИБДД или МАДИ.

Подписаться на SMS-уведомление можно несколькими способами:

  • отправить бесплатно SMS с текстом: ЭВ П <госномер ТС> на номер 7377;
  • зарегистрироваться на сайте АМПП - после принятия оферты вы подписываетесь на рассылку автоматически;
  • подключить соответствующую услугу в разделе "Настройки" в мобильном приложении "Парковки Москвы";
  • зарегистрироваться на портале госуслуг;
  • оформить подписку по номеру *377#, отправив последовательно цифры 3, 2, 2.
Сюжет: Эвакуация автомобилей в Москве

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