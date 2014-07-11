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11 июля 2014, 16:20

Объявлен конкурс на проектирование всех ТПУ на МКЖД

парковки инвестиции бизнес Москомстройинвест проекты стройкомплекс Москвы МКЖД Алексей Зотов Марат Хуснуллин ж/д и вокзалы строительство ТПУ

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы объявили конкурс на проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов на Московской кольцевой железной дороге. Их общая площадь составит 140 тысяч кв. метров. Об этом сообщил замгендиректора ОАО "МЖД" Алексей Зотов.

"Победителю конкурса предстоит спроектировать и построить транспортную инфраструктуру, в том числе вестибюли, переходы и остановки", - цитирует Зотова пресс-служба Стройкомплекса.
По его словам, максимальная цена контракта составляет 18,2 млрд рублей.

Заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в свою очередь, рассказал, что инвесторам предложат новую схему участия в строительстве транспортно-пересадочных узлов. "Сейчас мы реализуем строительство ТПУ за бюджетные деньги, но уже видим, где смогут участвовать инвесторы", - отметил он.

Инвесторов допустят к строительству ТПУ - Хуснуллин

На строительство ТПУ потребуется порядка 300 млрд рублей, из них 20% - на технологическую часть, которая будет финансироваться за счет бюджета города. Примерный объем инвестиционных вложений может составить порядка 240 млрд рублей.

"Форма участия может быть любой. Если у инвестора есть земельный участок, расположенный в зоне тяготения, то он может войти в проект со своей землей или недвижимостью. Если же это обычный "финансовый" инвестор, у которого есть деньги или возможность их привлечения, то он входит в проект со своими инвестициями. После этого инвестор заключает строительный меморандум с одним из операторов программы. По итогам инвесторы могут получить часть объекта в собственность, либо выйти из проекта с прибылью", - объяснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Кроме того, столичные власти собираются оборудовать при каждом ТПУ специальные зоны для парковки такси, а также специальные карманы для высадки и посадки пассажиров.

Развитие ТПУ до 2020 года

Ранее издание M24.ru сообщило, что Москва расширит программу строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Вместо 255 ТПУ у станций метро, МКЖД и железнодорожных станций, как планировалось ранее, хотят построить 273.

Дополнительные транспортно-пересадочные узлы, в том числе, капитальные, появятся у недавно запланированных станций подземки, таких, как "Коммунарка" и "Рублево-Архангельское". Кроме того, ТПУ хотят построить у будущих станций скоростного трамвая - "Ивановское", "Северный", "Холмогорская".

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Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также заезды в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

За прошлый год в Москве благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов.

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Сюжет: Пересадочные узлы Москвы: где и к какому сроку

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