В столице появятся 83 дополнительные стоянки для такси

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В Москве планируют обустроить 83 дополнительные стоянки для такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент транспорта.

"На сегодняшний день в городе обустроены и работают 373 стоянки такси. Работа по вопросу стоянок ведется с 2012 года. В ближайшее время будет обустроено 83 дополнительные стоянки на улично-дорожной сети Москвы", - сообщил представитель Дептранса.

Вопрос создания новых стоянок для такси активно обсуждается и с московскими аэропортами.

"По вопросам доступа к железнодорожным вокзалам вопрос налажен и крупные таксомоторные компании и индивидуальные предприниматели получают карты ежедневно. По поводу аэропортов вопрос сложный. Сейчас мы взаимодействуем с аэропортами, на Внуково ведется работа и проведены два совещания", - цитирует агентство представителя департамента транспорта.

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Ранее M24.ru сообщало, что власти Москвы намерены согласовать расположение парковочных мест для такси с таксомоторными компаниями. Парковки для таксистов будут бесплатными.

Отметим, 63 стоянки такси сейчас располагаются в зоне платной парковки. Личный транспорт москвичей на стоянках такси парковать запрещено.

Места для парковки работают, в частности, на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком. Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.

Кроме того, в ближайшее время в городе планируют организовать несколько стоянок для официальных такси около ВДНХ.