Правила стоянки чаще всего нарушают у метро "Щелковская" и "Царицыно"

Правила парковки чаще всего нарушают у метро "Щелковская" и "Царицыно"

Столичные автомобилисты чаще всего нарушают правила остановки и стоянки в районе станций метро "Щелковская", "Царицыно" и "Домодедовская", сообщили M24.ru в на пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

С 26 апреля 2014 года, по информации МАДИ, в городе было задержано более 89 тысяч неправильно припаркованных транспортных средств.

Больше всего - 12,9 тысяч автомобилей - эвакуировали за этот период в районе станций метро "Щелковская", "Царицыно" и "Домодедовская". С территории Садового кольца переместили 7,6 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что МАДИ усилит контроль за соблюдением правил остановки и стоянки на пяти "проблемных" улицах Москвы: Ленинском проспекте, проспекте Мира, улицах Профсоюзная, Земляной вал и Кожевническая. "Значительная часть нарушений правил остановки и стоянки приходится именно на эти улицы, просто потому что они очень большие", - отметили в пресс-службе МАДИ.

В 2015 году Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) планирует открыть "горячую линию" по приему жалоб на парковку в зоне действия запрещающих знаков.

Сигналы от жителей будут передаваться в ситуационный центр, где жалобы проверят с помощью камер.