В Москве составили рейтинг злостных нарушителей правил парковки

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В ГКУ "Московское парковочное пространство" составили рейтинг машин, которые в марте 2014 года эвакуировали чаще всего. Соответствующий документ выставлен на официальной странице учреждения в Facebook.

Наиболее злостными нарушителями стали Mercedes C-class и Audi A6 – в марте их эвакуировали по три раза, причем первую иномарку – с Нового Арбата, Киевской и Дорогомиловской, а вторую – с улицы Усачева.

По два раза в марте забирали на штрафстоянку остальных участников "Топ-10" – это Mercedes, два BMW, Toyota, Range Rover, Lexus, Infiniti и Chrysler. Всего в списке злостных нарушителей – 154 машины, в марте их эвакуировали 310 раз.

Напомним, платная эвакуация введена в Москве с 15 сентября 2013 года. Ее стоимость составляет 3 - 7 тысяч рублей в зависимости от мощности двигателя машины. Сутки хранения авто на штрафстоянке, начиная со вторых, обходятся водителю в 1 тысячу рублей.

Чтобы забрать машину со штрафстоянки, водитель должен получить в ГИБДД протокол об административном правонарушении, квитанцию на оплату штрафа и разрешение на возврат машины. Гаишникам автомобилист обязан предъявить полис ОСАГО и свидетельство о регистрации ТС. После этого он может ехать за машиной на штрафстоянку, но, чтобы забрать ее, нужен полный пакет документов на автомобиль, включая доверенность от собственника.

Стоит также отметить, что московские власти разрабатывают SMS-сервис оповещения автомобилистов об эвакуации машины. Предполагается, что сообщение водителю будет приходить до отправки машины на штрафстоянку, в процессе оформления нарушения. В этом случае водитель сможет остановить процесс, если он находится неподалеку. Сегодня с помощью SMS можно узнать только, на какой штрафстоянке находится авто.