Бесплатную парковку для резидентов отметят специальным дорожным знаком

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Знак "парковка только для резидентов" появится в некоторых местах платной парковки в 2016 году, сообщает Агентство "Москва".

"Мы предложили внести поправки в ПДД, чтобы установить специальные таблички "парковка только для резидентов". В 2016 году мы планируем установить в ряде мест парковку только для жителей этого района или дома. На этой парковке именно жители будут оставлять свои автомобили, и никто иной, даже за деньги", - сказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, жители смогут оставлять машины на этих парковках бесплатно, а другие автомобилисты не смогут ставить свои автомобили на стоянку в этих местах даже за деньги. "Эта табличка будет действовать в тех местах, где для жителей нет альтернативы, кроме как оставить свою машину на улице", - отметил Ликсутов.

"Вечер": В Москве появятся парковки только для резидентов

Напомним, в декабре в Москве появились новые точки платной парковки. В зону расширения попал 291 участок. С полным списком улиц можно ознакомиться здесь.

Платную парковку ввели около торгово-развлекательных центров, офисов и станций метро, где возникали транспортные заторы. В этих местах появилась новая разметка, предупреждающая водителей о новых правилах, также стоят паркоматы и знаки.

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Новые точки платной парковки были согласованы и одобрены депутатами, жителями города и всеми советами муниципальных образований. Один час стоянки стоит 40 рублей, при этом среднее время парковки не будет превышать полутора часов.

Для жителей районов предусмотрены льготные условия, а для людей с ограниченными физическими возможностями и многодетных семей стоянка будет бесплатной.