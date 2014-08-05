Число нарушений ПДД в зоне платной парковки снизилось на 35% за 2 года

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Число нарушений ПДД в зоне платной парковки снизилось на 35 процентов по сравнению с осенью 2012 года, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель руководителя департамента транспорта Сергей Андрейкин. Напомним, 1 ноября 2012 года в ЦАО начался эксперимент по взиманию платы за стоянку авто.

По словам Андрейкина, власти рассчитывают достичь подобных результатов в новой зоне платной парковки, введенной с 1 августа этого года.

"Мы думаем, что ситуация во многом повторится. Число правонарушений в области стоянки, остановки и парковки снизится до 65 процентов от "допарковочных времен". Это прежде всего скажется на повышении скорости движения", - заявил чиновник.

Расширение зоны платной парковки

Он отметил, что после введения платной парковки скорость движения на Бульварном кольце выросла на 8-9 процентов, а на Садовом - на 12 процентов.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

Час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

С 1 августа введена платная парковка на 153 улицах за Садовым кольцом до ТТК. Тариф составляет 40 рублей в час с индексацией, стоимость месячного парковочного абонемента - 8 тысяч рублей, годового - 80 тысяч.