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27 августа 2014, 15:23

В парке Горького и Сокольниках организуют фан-зоны мундиаля 2018 года

парки Сергей Капков чемпионат мира по футболу фан-зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

В парке Горького и Сокольниках организуют фан-зоны для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал глава департамента культуры Сергей Капков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эти площадки будут организованы правительством Москвы. Место для официальных фан-зон ФИФА пока не определено. Впрочем, в заявочной книге в качестве площадок зарегистрированы Красная площадь и Воробьевы горы.

Капков подчеркнул, что помимо парка Горького и Сокольников в столице будут организованы и другие фан-зоны, места для них подберут позднее.

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Напомним, чемпионат мира по футболу в 2018 году пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. В столице матчи мундиаля примут Лужники и "Открытие Арена".

"Лужники" в настоящий момент находятся на реконструкции, которая продлится до мая 2017 года. Число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

"Открытие Арена" будет торжественно открыта Сергеем Собяниным 27 августа. Первый официальный поединок на новом стадионе пройдет 13 сентября, когда "Спартак" сыграет с "Торпедо".

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