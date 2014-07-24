На ВДНХ собрали макет космического корабля "Буран"

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На ВДНХ закончили собирать макет космического корабля "Буран", сообщает Агентство "Москва". Его покрыли специальной краской, которая выдерживает перепады температур. Также на макет нанесли рисунок флага СССР и надпись "Буран". До конца 2014 году в нем разместят интерактивную экспозицию, посвященную космической отрасли.

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"Буран" находится на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин. Напомним, что его перевезли из парка Горького в ночь на 6 июля.

Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

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