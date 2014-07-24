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24 июля 2014, 18:35

На ВДНХ собрали макет космического корабля "Буран"

парки ВДНХ Буран

Фото: ИТАР-ТАСС

На ВДНХ закончили собирать макет космического корабля "Буран", сообщает Агентство "Москва". Его покрыли специальной краской, которая выдерживает перепады температур. Также на макет нанесли рисунок флага СССР и надпись "Буран". До конца 2014 году в нем разместят интерактивную экспозицию, посвященную космической отрасли.

"Вечер с Алексеем Вершининым": Макет шаттла "Буран" расправляет крылья

"Буран" находится на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин. Напомним, что его перевезли из парка Горького в ночь на 6 июля.

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Транспортировка макета орбитального корабля прошла по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

"Москва в цифрах": Макет космического шатла "Буран"

"Буран"

Полномасштабный макет "Бурана", простоявший 20 лет в парке Горького, - единственный оставшийся в стране экземпляр. Именно этот макет использовался в конструкторском бюро для испытаний в ходе разработки и постройки настоящего "Бурана".

Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Три с половиной часа в космосе и два витка вокруг планеты - все происходило в автоматическом режиме. Тогда за этим событием следила не только вся наша страна, но и главные соперники в космической отрасли - американцы, которые в то время так и не смогли создать шаттл, соответствующий параметрам "Бурана".

Недосягаемой вершиной стало то, что наш советский корабль мог брать на борт до 100 тонн груза и мог долгое время находиться в космосе, благодаря специально разработанному топливу. Ветераны космической отрасли говорят, что шаттл на долгие годы опередил свое время.

Несмотря на уникальность, проект оказался не востребованным. Единственный экземпляр, побывавший в космосе, несколько лет хранился в одном из ангаров на Байконуре.

Макет космического корабля "Буран" был установлен в Парке Горького в 1993 году. До 2011 года он использовался в качестве аттракциона.

Сюжет: ВДНХ: планы, события, перемены

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