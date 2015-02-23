Московский зоопарк отменил 23 февраля санитарный день

Фото: M24.ru/Юлия Телегина

В День защитника Отечества Московский зоопарк отменяет санитарный день, сообщает официальный сайт организации.

23 февраля зоопарк будет работать с 10 утра до 5 часов вечера. При этом кассы будут открыты до 16:00.

Напомним, 23 февраля военные запустят в Москве праздничный салют из 72 установок. Салют начнется в 21.00.

Помимо современных салютных установок артиллерийская батарея дивизиона располагает вооружением времен Великой Отечественной войны. Так, праздничный залп с Поклонной горы 23 февраля произведут 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года.

Отметим, во время праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества военные планируют произвести до 10 тысяч фейерверочных выстрелов. Салютные установки разместят в 16 различных точках столицы, основными из которых по традиции станут Воробьевы горы и Поклонная гора.