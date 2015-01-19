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19 января 2015, 16:50

Горнолыжный парк появится на севере столицы

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Фото: M24.ru

Горнолыжный парк появится в деревне Верескино в Молжаниновском районе на севере Москвы. Парк будет располагаться вблизи реки Сходня.

Общая площадь участка – 38,7 га, площадь застройки – около тысячи квадратных метров.

На территории разместят сервис-центр, административный корпус и ангар. Парк рассчитан на 400 посетителей.

"Въезд в парк будет располагаться с южной стороны от Новосходненского шоссе. На въезде оборудуют контрольно-пропускной пункт с подъемным шлагбаумом", - сообщили в Мосгосстройнадзоре.

На прилегающей к парку территории организуют парковку на 500 машиномест, восемь из которых – для автомобилей инвалидов.

"Застройщик – ООО "Финанстехнокомплект". Строительство парка только началось, поэтому пока рано говорить о том, будет ли он платным или бесплатным", – добавили в ведомстве.

Где кататься на лыжах в Москве

На территории Москвы и Московской области сейчас работают десятки горнолыжных комплексов и курортов. Среди наиболее популярных: горнолыжный комплекс Burton Gorky Park в парке Горького, горнолыжный комплекс "Кант", горнолыжный курорт "Сорочаны", всесезонный горнолыжный комплекс "СнежКом" в Красногорске, горнолыжный центр "Лоза" неподалеку от Сергиева Посада, спортивный парк "Волен" в Яхроме Дмитровского района.

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