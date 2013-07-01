Расписание столичных лекций: 1 — 5 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 1 июля

Поэта Владимира Маяковского знает и стар, и млад. Однако справедливо ли причислять литератора к современникам, к авторам, чьи мысли и суждения не теряют актуальности в нынешнюю пору? Рассуждать об этом в рамках лекции "Зачем нашему времени Маяковский" возьмется писатель, журналист, поэт и кинокритик Дмитрий Быков.

Лектор расскажет о способах, которые Маяковский предложил в качестве основных инструментов работы с реальностью.

Начало в 19.30. Вход — 1000 рублей.

Адрес: Центральный дом литераторов, улица Большая Никитская, 53.

Одной из главных составляющих книги мы привыкли считать текст, воспринимая иллюстрации в качестве второстепенного элемента. Специалист в области типографии и графического дизайна, член Союза художников Борис Трофимов попытается убедить нас в обратном. В ходе лекции "Графический дизайн: вокруг книги" посетителям предложат понять сущность тренда книжной иллюстрации. Также мастер попытается ответить на вопрос: "Что влияет на современный печатный дизайн?".

Встреча состоится в рамках серии мастер-классов по дизайну "Сливки", которые в свою очередь являются частью образовательной программы "УНИК летом".

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: парк "Музеон", павильон "Школа", улица Крымский Вал, 2.

Вторник, 2 июля

К сожалению, не каждый бизнесмен способен грамотно вести переговоры с партнерами и клиентами. Часто именно этот досадный промах становится причиной провала ряда проектов. На лекции "Искусство деловых переговоров" вы узнаете, как правильно выстраивать диалог, вести беседу с пользой и уметь настоять на своем. Для практической пользы лектор будет подкреплять теоретические знания примерами из жизни.

Лекцию проведут на русском языке.

Начало в 19.00. Вход бесплатный.

Адрес: Американский институт бизнеса и экономики, улица Большая Семеновская, 38.

Во время лекции под названием "Как совершить путешествие в Израиль" вы сможете пообщаться с теми, кто уже побывал в кошерных McDonalds, узнал о жизни в кибуце и приобщился к израильским кулинарным традициям. На встрече также будут обсуждать возможности существования израильтян в условиях мира и войны.

О своих ощущениях от поездки в Тель-Авив, Иерусалим, Ашкелон и пригород Израиля расскажет ведущая программы, куратор МедиаЛаборатории усадьбы FreeLabs Юлия Быкова.

Начало в 20.00. Вход - 150 рублей.

Адрес: FreeLabs, улица Покровка, 12.

Среда, 3 июля

Оказывается, занятие документальной фотосъемкой может приносить неплохой материальный доход. Для скептиков в центре фотографии имени братьев Люмьер организуют лекцию "Как заработать деньги документальной фотографией", которая проводится в рамках выставки "Московские истории" и программы PhotoСреда.

Эксперты расскажут, где найти спонсоров, готовых поддержать ваш проект, и как заключить выгодный договор о сотрудничестве. Также на встрече обсудят основные правила организации фотовыставки.

Ведущий лекции, фотограф, журналист Григорий Ярошенко представит на суд зрителей собственные снимки, а также работы коллег.

Начало в 19.00. Вход — 350 рублей. Необходима регистрация center@lumiere.ru с указанием фамилии, имени, отчества, контактного телефона и адреса электронной почты.

Адрес: Центр фотографии имени братьев Люмьер, Болотная набережная, 3, строение 1.

В рамках лекции "Шедевры, которых не было" вы узнаете о самых скандальных находках в истории архитектуры. Краевед Александр Можаев расскажет, как были открыты древнейшие памятники: от Рима до Москвы. Также речь пойдет о реанимации старых городов Европы и Азии, об уникальных раскопках на территории российской столицы и о том, как в городской и сельской местности "сконструировать" Святую Русь.

Начало в 19.30. Вход — 300 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4.

Четверг, 4 июля

Художники — народ востребованный в разных областях. Например, умение рисовать сегодня ценится в рекламной и киноиндустрии. Что такое статичная фотография, как сделать раскадровку и научиться считывать цветовые настроения? Об этом расскажут посетителям мастер-класса "Рисование для неумеющих рисовать".

Для занятия потребуются простой и цветные карандаши, ластик и листы формата А4.

Начало в 19.30. Вход бесплатный. Необходима регистрация.

Адрес: Академия коммуникаций Wordshop, улица Большая Новодмитровская, 36, строение 1.

Кто из нас не смотрел советскую комедию "Служебный роман"? Правильно, смотрели если не все, то многие. Однако мало кто знает, что именно этот фильм можно считать энциклопедией минувшей эпохи. На лекции, которая так и называется - "Служебный роман: энциклопедия советского быта 1970-х", расскажут о том, в каких уголках столицы проходили съемки и какие кадры не вошли в картину. Также вы узнаете об эпизодах со скрытым подтекстом, о моде того времени и стоимости сапог, у которых голенище "гармошкой".

Начало в 19.30. Вход — 250 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4.

Пятница, 5 июля

В работе над художественным образом профессионалы немало внимания уделяют гриму и макияжу, ведь артисты в кино и модели на подиуме должны выглядеть безупречно. При этом легкий небрежный штрих мастера на лице артиста может без слов сказать о многом. Складки в уголках рта, нахмуренные брови, тени под глазами — грим является одним из важнейших инструментов передачи эмоций.

Мастер-класс "Искусство грима и макияжа в кино и на подиуме" будет проходить в течение 3 дней. Вы узнаете об основных особенностях будничного и праздничного макияжа, как научиться распознавать цветотипы внешности, в чем изюминка жанрового макияжа в "диско", "пинап" и эры немого кино.

Участники мастер-классов смогут попробовать себя в роли гримеров, а позже получат фотопортфолио своих работ.

Начало в 11.00. Вход — 7500. Запись по телефонам 8 (925) 891-07-15 и 8 (903) 568-65-69.

Адрес: киностудия "Амедиа", улица Новоостаповская, 5, строение 3.

Лекция "Искусство 1990-х годов. Часть I” - это одно из мероприятий курса "По следам современного русского искусства". Посетителям расскажут о московском акционизме, соц-арте, квартирных экспозициях, представителях столичного андеграунда и молодых звездах актуального искусства.

Мероприятие проведет искусствовед Александра Обухова.

Начало в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: Центр современной культуры "Гараж", улица Крымский Вал, 9, строение 45.