Почти половина россиян влюблены - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти половина россиян признались, что влюблены. Состояние влюбленности, по данным социологов, испытывают 48% опрошенных социологами граждан России обоих полов, разных возрастов и из разных регионов.

Как показал опрос, проведенный "Левада центром", в настоящее время влюблены 48% респондентов, причем всего это мужчины (56%). Высокое чувство испытывают многие студенты и учащиеся (63%), а также молодежь до 25 лет (68%), а также более старшее поколение, до 40 лет (69%). Влюблены больше половины опрошенных москвичей (52%), а также жителей городов с населением менее 100 тысяч человек (51%).

Вместе с тем опрос показал разброс отношений жителей страны к публичным поцелуям. Большая, но не подавляющая часть участников опроса (46%) сказали, что игнорирует их. У 12% проявления нежности на людях вызывает возмущение, у 11% - раздражение, а у 8% - даже стыд. У 3% респондентов при виде целующихся пар в душе просыпается зависть.

В то же время 10% опрошенных при виде целующихся влюбленных испытывают радость, а 4% восхищаются зрелищем.

Интересно, что положительные эмоции при виде целующихся характерны для мужчин и в целом - для молодых россиян независимо от пола.

Опрос проводился среди 1603 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов России.