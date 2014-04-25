В Подмосковье ликвидировали подпольную оружейную мастерскую

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Полицейские ликвидировали кустарную мастерскую по изготовлению и переделке оружия в Подмосковье.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обследовали частный дом 63-летнего мужчины, расположенный в Воскресенске Московской области. В подвале здания была обнаружена оборудованная мастерская и большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, полицейские нашли 5 автоматов, 5 пистолетов и револьверов, в том числе самодельные, а также большое количество боеприпасов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Подозреваемый задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в марте сотрудники полиции в ходе расследования дела о торговле оружием нашли арсенал "огнестрелов" и оборудование для их изготовления в Подольске и Климовске.