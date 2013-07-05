Россияне стали больше доверять рублю

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Россияне по-прежнему считают самым надежным вложением денег покупку недвижимости, на втором месте - счет в крупном банке. Между тем частные банки вызывают у людей гораздо меньше доверия.

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в недвижимость предпочли бы вложить накопления 51% россиян, положить в крупный российский банк - 27%. На третьем месте - покупка золота и драгоценностей - 20%, однако этот показатель уменьшился по сравнению с прошлым годом на 7%.

Небольшим банкам доверяют всего 6% опрошенных. Реже респонденты считают надежным способом вложить деньги покупку акций предприятий (6%), вклады в пенсионные фонды (5%), а также в паевые инвестиционные фонды (3%).

Стоит отметить, что все больше жителей России предпочитают хранить деньги в рублях - 15% против 11% в прошлом году. В валюте предпочитают хранить накопления 8% респондентов.