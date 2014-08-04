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Спорт

04 августа 2014, 14:30

Менее половины россиян следили за ЧМ по футболу - опрос

опросы чемпионат мира по футболу футболисты

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершившийся чемпионат мира по футболу в Бразилии привлек внимание лишь 46% россиян: 20% из них посмотрели трансляции большинства матчей, а 26% следили за играми не столь внимательно, и узнавали результаты из новостей или от друзей. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За ходом мирового первенства чаще наблюдали мужчины (61%), молодежь (51% от 18 до 34 лет), активные интернет-пользователи (54%).

Большинство наших сограждан болели, в первую очередь, за российскую сборную (62%), однако значительно меньше, нежели собирались. Так, в июне подопечных Фабио Капелло планировали поддерживать 78% россиян. При этом по ходу турнира прибавилось поклонников у немецкой сборной. До начала соревнований за Германию собирались болеть лишь 9%, а по итогам состязаний эта доля возросла до 24%. Аналогичная ситуация отмечается и с Аргентиной: за играми этой команды следили 14% болельщиков, тогда как в преддверии футбольных баталий об этом заявляли лишь 2%.

У сборной Бразилии же число почитателей практически не изменилось (23% до старта чемпионата и 19% - после).

Три четверти российский болельщиков (72%) признали, что лучшую игру продемонстрировала команда Германии. Лучшим игроком мирового первенства 22% из тех, кто следил за ходом турнира, назвали капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. Часть опрошенных (5%) готова отдать этот титул одному из игроков команды Германии, а некоторые - конкретно Томасу Мюллеру (4%) или Мануэлю Нойеру (2%). 2% окрестили лучшим голландца Арьена Роббена, а также членов бразильской команды.

В российской сборной респонденты отметили лишь вратаря Игоря Акинфеева - его считает главным игроком турнира 1% болельщиков.

Среди действующих игроков российского чемпионата по футболу наши болельщики симпатизируют, в первую очередь, Александру Кержакову (12%). Вторым по популярности, несмотря на неудачную игру на мундиале, был отмечен Акинфеев (10%). Рейтинг Андрея Аршавина стабильно снижается уже на протяжении двух лет (5%). Среди наиболее популярных среди российских болельщиков футболистов также были названы Василий и Алексей Березуцкие, Алан Дзагоев и Роман Широков (по 4% россиян).

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