Фото: YAY/ТАСС

Стилист Влад Лисовец рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что носить этой весной и как правильно экспериментировать с одеждой и стилем.

По его словам, все более популярной становится одежда унисекс. "В последнее время так и происходит: объемные плащи, укороченные брюки-бананы и кроссовки носят все. Девушки покупают мужские кроссовки, а парни, у которых небольшой размер ноги, носят женские. Думаю, это связано еще и с мировым кризисом. Можно купить один комплект на двоих", – сказал он.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/194]Эксперт моды из Лондона – об эволюции стиля и влиянии географии на дизайн[/URLEXTERNAL]

Стилист добавил, что сейчас в моде стиль 90-х. "Это толстовка, которую может носить и девушка, и парень. Широкие брюки с завышенной талией в моде и у мужчин, и у женщин. И еще конверсы, кроссовки, кепки, шляпы и т.д.", – добавил он.

Лисовец также отметил, что сейчас в моде легкая неопрятность. "Легкость, небрежность, неопрятность. Для России это очень тяжело, мы привыкли к накрахмаленным воротничкам. Но на самом деле нам пора выдохнуть. Шпильки на детской площадке – это катастрофа", – сказал он.