Вырастут ли в России цены на мясные и молочные продукты

В Аналитическом центре при правительстве России спрогнозировали ощутимый рост цен на молоко и мясо, а также ряд других позиций в 2020 году. Согласно исследованию, на это повлияет в том числе повышение стоимости сырья, электричества и газа. Выясняем, действительно ли россиянам нужно ждать подорожания продуктов.

Гастрономический прогноз

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Заместитель главы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве РФ Виктория Павлюшина проанализировала рынок продуктов питания и пришла к выводу, что максимально на 10-12% может увеличиться стоимость молока и другой молочной продукции, а также мяса и птицы. По мнению эксперта, рост может быть связан с увеличением издержек производителей. К ним относятся повышение цены на электричество, газ, сырье и другие услуги.

Скачок стоимости молочки может быть связан ко всему тому же с тем, что с 1 ноября прошлого года ее включили в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Кроме того, 1 июня 2020 года добавляется цифровая маркировка такого товара. Это может создать повышенную нагрузку на производителей, считает Павлюшина, в связи с необходимостью устанавливать соответствующее оборудование.

Со счетов не стоит списывать и пальмовое масло. По словам Павлюшиной, цены на него за последние шесть месяцев в мире выросли на 40%. Это связано с повышением спроса на сырье в автомобильной и энергетической промышленности: предложение для пищепрома уменьшается, что увеличивает стоимость пальмового масла. К тому же с 1 октября 2019 года НДС на такое сырье в России увеличился с 10 до 20%.

Таким образом, в текущем году цены на продукты, содержащие пальмовое масло, станут выше на 5-7%, полагает эксперт. В категорию таких товаров в том числе попадают шоколад, мороженое, различные вафельные батончики, чипсы и печенье.

По прогнозам Аналитического центра при правительстве РФ, подорожает и гречневая крупа: рост составит 5-6%. Виной тому, считает Павлюшина, станет сокращение посевов гречихи. Цены на сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая. В 2017 и 2018 годах на рынке фиксировалось перепроизводство этой продукции, что в итоге сказалось на ее цене.

Придется сесть на диету?

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин в беседе с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, россиянам не стоит бояться скачкообразного роста цен на продукты в магазинах.

"Можно на мясо задрать ценник в 10 раз, но кто его тогда покупать будет? Нужно соотносить платежеспособность потребителей с ценами на полке. Я пока не вижу каких-то причин, которые могут скачкообразно произвести рост цен", – заявил эксперт.





Владимир Ионкин заместитель исполнительного директора АКОРТ Круглый год у нас повышаются цены на сырье, газ, электричество, но поскольку это регулируемые тарифы, они повышаются наравне с инфляцией. А поскольку в прошлом году инфляция была рекордно низкая, а планируется еще ниже, то какие скачки на десятки процентов, откуда?

В свою очередь, руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин тоже полагает, что резких скачков в ценах на мясо не предвидится. Более того, они могут быть даже ниже прошлогодних.

"Птица и свинина – два основных вида мяса, которые занимают более 80% в потребительской корзине россиян. Они будут по цене 2019 года, либо свинина будет в среднем на 5-7% ниже, чем ее средняя стоимость в прошлом году. Это связано с тем, что у нас планируется ввод большого числа новых мощностей, будет рост предложения. Соответственно, это будет держать цены на том уровне, который будет ниже, чем средние цены 2019 года", – объяснил эксперт.

Юшин добавил, что на стоимость мяса влияет и сезонный фактор. "Все мы помним, что если лето теплое, то растет спрос на шашлыки, поэтому розничные цены могут повыситься. Но традиционно уже начиная с сентября цены снова начинают снижаться", – подчеркнул собеседник Москвы 24.





Сергей Юшин руководитель Национальной мясной ассоциации Что касается говядины, то мы не исключаем роста стоимости, но не на 10 и не на 12%, а где-то, по нашим оценкам, не выше 5%. Это связано с тем, что импорта очень много, в прошлом году мы ввезли в общей сложности 370 тысяч тонн говядины из разных стран. Соответственно, если на рынке будет возникать некий дефицит и цена пойдет вверх, то импортер увеличит поставки. Это будет сдерживать цены.

А вот значительный рост цен на молочную продукцию исключать не стоит. Об этом заявил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. По мнению эксперта, в первую очередь это связано с ужесточением регуляторной функции со стороны государства, в частности с внедрением системы обязательной маркировки.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Инициатива достаточно затратная, отрасли она обойдется почти в 50 миллиардов в год, а в дальнейшем ежегодные затраты составят около 24 миллиардов рублей. Это существенные суммы. Для сравнения: вся прибыль от молочной отрасли составляет 35 миллиардов рублей. Поэтому, конечно, те затраты, которые могут появиться в стране уже в этом году, они могут привести к серьезному росту себестоимости производимой продукции", – сказал Белов в интервью Москве 24.

По мнению специалиста, себестоимость может увеличиться от 2,5 до 3% в зависимости от категории товара молочной продукции. "При этом понятно, что на полке рост цены может быть гораздо существеннее", – добавил он.

"Немаловажной причиной для увеличения цены на молочку станет рост себестоимости основных компонентов, необходимых для производства, например, кормов. Это влияет на себестоимость в сырье и в готовой продукции", – заключил специалист.



Соболева Илона