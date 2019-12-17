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Общество

17 декабря, 13:51

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Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Стоунхендж, Мачу-Пикчу и Делийская колонна. Самые загадочные постройки в мире
общество за рубежом

Международная группа ученых разгадала загадку 20-метровых каменных истуканов на острове Пасхи. Согласно выводам ученых, статуи, как верили древние полинезийцы, сохраняли плодородие земель. Рассказываем об этой и других загадочных постройках в разных уголках мира.

20-метровые истуканы

Фото: depositphotos/steve100

Остров Пасхи знаменит своими гигантскими статуями моаи. Их высота достигает 20 метров. Статуи вырезали в каменоломнях кратера вулкана Рано-Рараку в центральной части острова между 1250 и 1500 годами нашей эры. Известно о более чем 900 монументах, из которых по острову расставлено более 230.

По мнению исследователей, целью возведения истуканов было повышение плодородия земель острова. Химический анализ почвы в восточной части острова показал высокую концентрацию фосфора и кальция, которые важны для высокого урожая. Ученые считают, что в этом районе выращивали бананы, колоказию и батат.

Стоунхендж

Фото: depositphotos/vencav

Стоунхендж заложили в конце каменного века, примерно пять тысяч лет назад, коренные палеолитические племена, обитавшие в Европе. На равнине Солсбери они сделали круглую площадку, ограничив ее рвом и валом, где археологи обнаружили кости быка, оленя, кремированные останки людей. Такие сооружения археологи называют хенджами, которых достаточно много в Великобритании.

Через пару сотен лет из хенджа на равнине Солсбери решили сделать масштабный каменный монумент. Для этого в центре возвели пять трилитонов (каменных конструкций в виде буквы "П"), алтарь из красного песчаника и кругами вкопали несколько десятков вертикальных мегалитов. Так возник Стоунхендж – каменный хендж. Для постройки использовали кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и "голубой камень", представляющий собой вулканическую породу.

Сейчас многие ученые сходятся во мнении, что камни в Стоунхендж доставили из каменоломен Мальборо, что в тридцати километрах от него, и из гор Пресели в Западном Уэльсе – это порядка четырехсот километров отсюда. Также специалисты пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Однако больше всего дискуссий об истинном назначении Стоунхенджа. Одни ученые считают, что памятник задумывался как кладбище – вокруг него насыпаны сотни курганов. Другие – что он служил обсерваторией и являлся инструментом для отсчета времени. А некоторые считают, что памятник мог быть и лечебницей, так как его камни могли обладать целебными свойствами. Существует также теория о том, что Стоунхендж был местом посещения инопланетян.

Долина кувшинов

Фото: depositphotos/urf

Недалеко от города Пхонсаван (Лаос) расположено уникальное место, получившее название "Долина кувшинов". На его территории были найдены удивительные каменные сооружения, имеющие вид гигантских кувшинов. Некоторые экземпляры в высоту 3,5 метра и диаметром более полутора метров, а вес их достигает шести тонн. Всего в долине было найдено чуть более 500 странных сооружений, о происхождении которых до сих пор спорят ученые. Единственное, что удалось установить, так это то, что возраст необычной "посуды" – около 2,5 тысячи лет.

Остальное же окутывает сплошная тайна и множество легенд: начиная от чаш для великанов, живущих в древние времена в этой долине, и заканчивая погребальными сооружениями, в которых древние жители кремировали умерших. Примечательно, что кувшины высечены из камня, которого в этой местности нет и никогда не было. К тому же отделка краев, орнаменты, изображенные на некоторых из них, подтверждают, что кувшины делали не здесь.

Город Мачу-Пикчу

Фото: depositphotos/armando_frazao

Затерянный город инков Мачу-Пикчу был спрятан в перуанских Андах на высокой крутой горе с уплощенной верхушкой. Ему удалось избежать нашествия испанских конкистадоров. На протяжении многих веков город был отрезан от внешнего мира, пока его не нашли в 1911 году. В 2007 году Мачу-Пикчу был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и признан одним из новых чудес света.

Как выяснили исследователи, в лучшие времена в городе проживало всего лишь около 1200 человек, а в 1532 году жители по таинственным причинам покинули город. Какая причина заставила их это сделать – неизвестно до сих пор. По одной из версий, город имел в первую очередь религиозное значение. Там обнаружили скелеты погибших людей, которые принадлежали женщинам. Высказывается предположение, что женщины-жрицы были убиты неизвестными, а инки сочли город оскверненным и покинули его.

Вторая версия более прозаична. Расположенный в горах Мачу-Пикчу снабжался из Куско, но когда Куско был завоеван испанцами, то снабжение нарушилось, жить в горах стало невозможно. Поэтому обитатели покинули "город в облаках".

Делийская колонна

Фото: depositphotos/saiko3p

Железная колонна высотой более семи метров и весом более шести тонн – это часть архитектурного комплекса Кутб-Минар. Она была отлита в 415 году в честь царя Чандрагупты II. По неясным причинам колонна, почти на сто процентов сделанная из железа, практически не поддается коррозии.

Ученые объясняют это самыми разными причинами: особым мастерством и технологиями древнеиндийских кузнецов, сухостью воздуха и специфическим климатом в районе Дели, формированием специальной защитной оболочки из-за того, что индусы умащивали священный монумент маслами и благовониями. Уфологи, в свою очередь, видят влияние инопланетных цивилизаций. Но секрет нержавеющей колонны до сих пор не разгадан.

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