Раскрыта тайна каменных истуканов острова Пасхи

Международная группа ученых разгадала загадку 20-метровых каменных истуканов на острове Пасхи. Согласно выводам ученых, статуи, как верили древние полинезийцы, сохраняли плодородие земель. Рассказываем об этой и других загадочных постройках в разных уголках мира.

20-метровые истуканы

Остров Пасхи знаменит своими гигантскими статуями моаи. Их высота достигает 20 метров. Статуи вырезали в каменоломнях кратера вулкана Рано-Рараку в центральной части острова между 1250 и 1500 годами нашей эры. Известно о более чем 900 монументах, из которых по острову расставлено более 230.

По мнению исследователей, целью возведения истуканов было повышение плодородия земель острова. Химический анализ почвы в восточной части острова показал высокую концентрацию фосфора и кальция, которые важны для высокого урожая. Ученые считают, что в этом районе выращивали бананы, колоказию и батат.

Стоунхендж

Стоунхендж заложили в конце каменного века, примерно пять тысяч лет назад, коренные палеолитические племена, обитавшие в Европе. На равнине Солсбери они сделали круглую площадку, ограничив ее рвом и валом, где археологи обнаружили кости быка, оленя, кремированные останки людей. Такие сооружения археологи называют хенджами, которых достаточно много в Великобритании.

Через пару сотен лет из хенджа на равнине Солсбери решили сделать масштабный каменный монумент. Для этого в центре возвели пять трилитонов (каменных конструкций в виде буквы "П"), алтарь из красного песчаника и кругами вкопали несколько десятков вертикальных мегалитов. Так возник Стоунхендж – каменный хендж. Для постройки использовали кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и "голубой камень", представляющий собой вулканическую породу.

Сейчас многие ученые сходятся во мнении, что камни в Стоунхендж доставили из каменоломен Мальборо, что в тридцати километрах от него, и из гор Пресели в Западном Уэльсе – это порядка четырехсот километров отсюда. Также специалисты пришли к выводу, что сначала камни спускали к реке Монноу на животных, а после переправляли через реку Северн или спускали вниз к Эйвону.

Однако больше всего дискуссий об истинном назначении Стоунхенджа. Одни ученые считают, что памятник задумывался как кладбище – вокруг него насыпаны сотни курганов. Другие – что он служил обсерваторией и являлся инструментом для отсчета времени. А некоторые считают, что памятник мог быть и лечебницей, так как его камни могли обладать целебными свойствами. Существует также теория о том, что Стоунхендж был местом посещения инопланетян.

Долина кувшинов

Недалеко от города Пхонсаван (Лаос) расположено уникальное место, получившее название "Долина кувшинов". На его территории были найдены удивительные каменные сооружения, имеющие вид гигантских кувшинов. Некоторые экземпляры в высоту 3,5 метра и диаметром более полутора метров, а вес их достигает шести тонн. Всего в долине было найдено чуть более 500 странных сооружений, о происхождении которых до сих пор спорят ученые. Единственное, что удалось установить, так это то, что возраст необычной "посуды" – около 2,5 тысячи лет.

Остальное же окутывает сплошная тайна и множество легенд: начиная от чаш для великанов, живущих в древние времена в этой долине, и заканчивая погребальными сооружениями, в которых древние жители кремировали умерших. Примечательно, что кувшины высечены из камня, которого в этой местности нет и никогда не было. К тому же отделка краев, орнаменты, изображенные на некоторых из них, подтверждают, что кувшины делали не здесь.

Город Мачу-Пикчу

Затерянный город инков Мачу-Пикчу был спрятан в перуанских Андах на высокой крутой горе с уплощенной верхушкой. Ему удалось избежать нашествия испанских конкистадоров. На протяжении многих веков город был отрезан от внешнего мира, пока его не нашли в 1911 году. В 2007 году Мачу-Пикчу был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и признан одним из новых чудес света.

Как выяснили исследователи, в лучшие времена в городе проживало всего лишь около 1200 человек, а в 1532 году жители по таинственным причинам покинули город. Какая причина заставила их это сделать – неизвестно до сих пор. По одной из версий, город имел в первую очередь религиозное значение. Там обнаружили скелеты погибших людей, которые принадлежали женщинам. Высказывается предположение, что женщины-жрицы были убиты неизвестными, а инки сочли город оскверненным и покинули его.

Вторая версия более прозаична. Расположенный в горах Мачу-Пикчу снабжался из Куско, но когда Куско был завоеван испанцами, то снабжение нарушилось, жить в горах стало невозможно. Поэтому обитатели покинули "город в облаках".

Делийская колонна

Железная колонна высотой более семи метров и весом более шести тонн – это часть архитектурного комплекса Кутб-Минар. Она была отлита в 415 году в честь царя Чандрагупты II. По неясным причинам колонна, почти на сто процентов сделанная из железа, практически не поддается коррозии.

Ученые объясняют это самыми разными причинами: особым мастерством и технологиями древнеиндийских кузнецов, сухостью воздуха и специфическим климатом в районе Дели, формированием специальной защитной оболочки из-за того, что индусы умащивали священный монумент маслами и благовониями. Уфологи, в свою очередь, видят влияние инопланетных цивилизаций. Но секрет нержавеющей колонны до сих пор не разгадан.