Эксперт назвал "нецелесообразной" возможность оплаты ЖКУ маткапиталом

Материнский капитал предложили использовать для оплаты коммунальных услуг. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Вместе с экспертами разбираемся, насколько это поможет семьям.



Проблема долгов

Яна Лантратова напомнила, что с 1 декабря 2022 года изменились тарифы за услуги ЖКХ: предельный рост цен в большинстве регионов составил 9%. По мнению депутата, это отразится на расходах россиян, в первую очередь пенсионеров, родителей-одиночек и многодетных семей.





зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год.

Поэтому парламентарий попросила правительство РФ разрешить тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ. По мнению Лантратовой, это может стать хорошей мерой поддержки для семей и освободит их от расходов на коммуналку на несколько лет.

Депутат также отметила, что сегодня семьи часто тратят маткапитал на покупку жилья. Однако не для всех это актуально.

"Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает", – уверена она.

Инициативу прокомментировала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, целесообразнее разрешить использовать маткапитал для покупки автомобиля отечественного производства.

Более важные траты?

Материнский капитал – это инструмент развития семьи и ребенка. Жилищно-коммунальные услуги не являются важной мерой в этом процессе, поэтому тратить госвыплаты на ЖКУ – нецелесообразно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Инструменты развития семьи – это недвижимость, образование, покупка медикаментов в случае необходимости, медицинские услуги. ЖКУ точно не являются социальным инструментом развития ребенка. Поэтому тратить капитал на текущее потребление – это неправильно.

По словам эксперта, наиболее верное решение – ввести новые льготы за ЖКУ для семей с детьми младше 18 лет.

При этом если у семей есть подобный запрос, то их мнение нужно учитывать, считает председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Наталья Карпович.





Наталья Карпович председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы" Сегодняшняя обстановка говорит о том, что семьи нуждаются в поддержке и у многих есть финансовые сложности. И если у семей есть необходимость решать вопрос с оплатой ЖКУ или с задолженностями по платежам с помощью маткапитала, то нужно предоставить им эту возможность.

Однако нужно рассмотреть и другие инструменты касаемо маткапитала, сказала эксперт Москве 24. "Было бы неплохо, чтобы маткапитал шел на покупку автомобиля. Это сейчас очень важно для матерей, чьи мужья ушли на службу. Кроме того, нужно разрешить тратить пособие на высокотехнологичные операции", – добавила Карпович.

В свою очередь, предложение Яны Лантратовой может стать лишней бюрократической нагрузкой и для семей, и для управляющих компаний, отметил ведущий эксперт по жилищному праву ЖКХ Общероссийского движения "За права человека" Виктор Федорук.

"У нас уже есть действенная мера поддержки семей с детьми, пенсионеров – субсидии. Если человеку не хватает финансов на оплату ЖКУ, то можно написать заявление и получить субсидию от государства. То есть вам вернется часть средств", – объяснил эксперт.

Федорук напомнил, что семья может претендовать на субсидию, если на ЖКУ тратится более 10% совокупного дохода.