Психолог Самбурский: свидания на кладбищах не будут популярны в России

Зумеры по всему миру начали назначать свидания на кладбищах, утверждают зарубежные СМИ. Что стоит за необычным трендом и не грозит ли романтикам уголовная статья – в материале Москвы 24.
"Своя романтика"
Тренд на "кладбищенские свидания" (graveyard dating) появился на Западе, сообщили СМИ. Молодые люди ищут убежище от шума вдали от кафе и ресторанов, и потому погосты стали местом, где можно побыть вдвоем без фоновой музыки и любопытных взглядов.
По словам влюбленных, прогулки среди надгробий незаметно подталкивают к искренним разговорам о мечтах, страхах и смыслах – тем, которые кажутся слишком масштабными для шумного общепита. Конфиденциальность становится роскошью, а кладбища, которые общедоступны, но часто пустуют, дают парам возможность побыть наедине без осуждения и помех.
Клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что у каждого поколения "своя романтика" и современные люди действительно нуждаются в том, чтобы побыть наедине, без лишнего внимания.
"В связи с этим смысл кладбища в том, что это менее людное место. Это способ наконец-то поговорить о чувствах", – сказал он Москве 24.
По его словам, важную роль играет то, что такой тренд происходит за рубежом, где другое понимание темы смерти.
Если же подростки решили пойти на кладбище на свидание, эксперт рекомендовал не препятствовать этому, поскольку "любой запрет сладок" и хочется сделать все наперекор.
"Можно проговорить правила безопасности, спросить, с кем ребенок идет на прогулку. Например: "Мне неважно, куда вы пойдете, я тебе доверяю. Но скажи, с кем будешь, чтобы я смог связаться с этим человеком, если у тебя разрядится телефон", – резюмировал психолог.
"Так было, есть и будет"
Клинический психолог Дарья Сальникова в разговоре с Москвой 24 отметила, что молодежь всегда стремилась разнообразить свою жизнь.
"Лет 10–15 назад это были готы, эмо, сейчас – другое. И через 20 лет подростки тоже будут вносить в свою жизнь нечто необычное, что может показаться обществу безрассудным, странным, немного опасным. Так было, есть и будет", – подчеркнула специалист.
Эксперт также добавила, что родители всегда переживают за детей, вне зависимости от их местонахождения. Таким образом, они выполняют свою основную функцию – защитную.
"Поэтому я советую родителям четко обозначать в своих действиях и поступках: "Делай что хочешь, но я должен знать, что ты в безопасности, тебе тепло, твоему здоровью ничего не угрожает", – пояснила психолог.
Однако, несмотря на то что прогуливаться по кладбищам не запрещено, иногда в этом случае может применяться статья об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ). Наказание варьируется от штрафа в размере до 300 тысяч рублей до лишения свободы на 1 год, рассказал Москве 24 адвокат Андрей Конышев.
"Встречи на кладбищах могут подразумевать какие-либо увеселительные мероприятия, фотосъемку, а молодежь без телефона и фотоаппарата из дома практически не выходит. Провокационная фотосъемка на кладбищах, в церквях, в местах, где люди приходят чтить память усопших родственников, недопустима", – отметил он.
Кроме того, подростков замечали у Вечного огня, рядом с которым они фотографировались в неподобающих позах, распивали алкоголь и курили. В таких местах это недопустимо, подчеркнул адвокат.
"Согласно судебной практике чаще всего наказание не лишение свободы. К этому прибегали лишь в громких случаях, например, когда блогеры "ловили покемонов" или танцевали в храме", – отметил Конышев.
По словам правозащитника, если памятник на кладбище попал на фото или видео, надо спросить разрешение на публикацию у родственников усопшего, если они есть.
"Звучит странно, но отсутствие разрешения может оскорбить чувства родных, если, например, такое надгробие выложат в Сеть. Если же просто проходили мимо, постояли, посмотрели на необычный памятник или фанаты пришли, чтобы помянуть автора, творчество которого очень нравится, ничего плохого в этом нет", – сказал специалист.
При этом некоторые случаи могут быть классифицированы как надругательство над местами захоронения (ст. 244 УК РФ). В том числе оставление пустой бутылки из-под алкоголя или мусора, нанесение граффити, публикация фото с похабной надписью. Наказание может варьироваться от штрафа в размере максимум 40 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев, заключил Конышев.