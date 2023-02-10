Новое авто, ЖКХ и правильная профессия: как предлагают изменить выплату маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, который позволит семьям направлять средства материнского капитала на приобретение машины. Это не первая подобная инициатива. Ранее звучали предложения разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ, а также увеличить его сумму для медработников. Разбираемся с экспертами, какие из этих мер наиболее актуальные.



Капитал на автомобиль

В четверг, 9 февраля, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который даст российским семьям право тратить маткапитал на покупку машины. При этом к авто предъявляется ряд требований. В частности, транспортное средство не может иметь более восьми пассажирских мест. Кроме того, оно должно быть новым и произведено в РФ.

"Возможность такого расходования средств будет доступна для родителей троих и более детей, а сам автомобиль не подлежит продаже или отчуждению другим способом в течение трех лет после регистрации", – написала Останина у себя в телеграм-канале.





Нина Останина председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей До сих пор родители не имеют права тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля, хотя соответствующие обращения регулярно поступают в Госдуму. В крупных городах семьи испытывают сложности с перемещением на общественном транспорте в силу его загруженности, а в малых городах и сельской местности – из-за его слабого уровня развития. Очевидные проблемы с перемещением без автомобиля имеют семьи с детьми-инвалидами.

В феврале депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на 25% повысить размер материнского капитала семьям, в которых один или оба родителя работают в государственной системе здравоохранения. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

С еще одной инициативой относительно маткапитала в январе выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила разрешить использовать эту меру господдержки на оплату услуг ЖКХ.



Материнский или семейный капитал – мера господдержки, на которую могут претендовать семьи с появлением в них первого и второго ребенка. С февраля 2023 года сумма выплат была проиндексирована на 11,9% . Таким образом, на первого ребенка 586,9 тысячи рублей , а на второго – около 775,6 тысячи рублей. По закону деньги можно потратить на детское образование, улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии для матери. Кроме того, на ежемесячную выплату на детей до трех лет, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка с инвалидностью.

– мера господдержки, на которую могут претендовать семьи с появлением в них первого и второго ребенка. С февраля 2023 года сумма выплат была проиндексирована на. Таким образом, на первого ребенка полагается порядка, а на второго – околорублей. По закону деньги можно потратить на детское образование, улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии для матери. Кроме того, на ежемесячную выплату на детей до трех лет, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка с инвалидностью.

"Мамы в центре внимания"

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура в беседе с Москвой 24 рассказала, что действующая программа маткапитала в России предоставляет семьям много возможностей. В частности, эти средства можно направить не только на приобретение жилья, но и на образование детей, напомнила эксперт.

"Кроме того, если в семье среднедушевые доходы меньше двух прожиточных минимумов, то семья может получать выплату из средств материнского капитала ежемесячно и расходовать эти деньги по своему усмотрению", – пояснила Елена Цацура.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал Москве 24 инициативу разрешить за счет маткапитала приобретать автомобиль.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при Правительстве РФ Вполне нормальная идея. Особенно для тех семей, которые живут в сельской местности. Для них это увеличивает транспортную доступность рабочего места и возможности воспитания детей – проще возить их в школу или детский сад.

При этом специалист считает неактуальной инициативу устанавливать размер выплат в зависимости от принадлежности к определенной профессии, например к медработникам. "Нужно добиваться повышения рождаемости от всех категорий. Все мамы должны быть в центре внимания, чтобы программа работала эффективно", – подчеркнул экономист.

Он также полагает, что нерационально будет разрешить тратить средства маткапитала для оплаты услуг ЖКХ. По словам эксперта, соответствующая программа господдержки подразумевает в первую очередь покрытие значимых нужд семьи, которые требуют концентрации больших ресурсов.

