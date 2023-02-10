Новое авто, ЖКХ и правильная профессия: как предлагают изменить выплату маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, который позволит семьям направлять средства материнского капитала на приобретение машины. Это не первая подобная инициатива. Ранее звучали предложения разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ, а также увеличить его сумму для медработников. Разбираемся с экспертами, какие из этих мер наиболее актуальные.
Капитал на автомобиль
В четверг, 9 февраля, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который даст российским семьям право тратить маткапитал на покупку машины. При этом к авто предъявляется ряд требований. В частности, транспортное средство не может иметь более восьми пассажирских мест. Кроме того, оно должно быть новым и произведено в РФ.
"Возможность такого расходования средств будет доступна для родителей троих и более детей, а сам автомобиль не подлежит продаже или отчуждению другим способом в течение трех лет после регистрации", – написала Останина у себя в телеграм-канале.
В феврале депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на 25% повысить размер материнского капитала семьям, в которых один или оба родителя работают в государственной системе здравоохранения. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
С еще одной инициативой относительно маткапитала в январе выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила разрешить использовать эту меру господдержки на оплату услуг ЖКХ.
"Мамы в центре внимания"
Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура в беседе с Москвой 24 рассказала, что действующая программа маткапитала в России предоставляет семьям много возможностей. В частности, эти средства можно направить не только на приобретение жилья, но и на образование детей, напомнила эксперт.
"Кроме того, если в семье среднедушевые доходы меньше двух прожиточных минимумов, то семья может получать выплату из средств материнского капитала ежемесячно и расходовать эти деньги по своему усмотрению", – пояснила Елена Цацура.
В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал Москве 24 инициативу разрешить за счет маткапитала приобретать автомобиль.
При этом специалист считает неактуальной инициативу устанавливать размер выплат в зависимости от принадлежности к определенной профессии, например к медработникам. "Нужно добиваться повышения рождаемости от всех категорий. Все мамы должны быть в центре внимания, чтобы программа работала эффективно", – подчеркнул экономист.
Он также полагает, что нерационально будет разрешить тратить средства маткапитала для оплаты услуг ЖКХ. По словам эксперта, соответствующая программа господдержки подразумевает в первую очередь покрытие значимых нужд семьи, которые требуют концентрации больших ресурсов.