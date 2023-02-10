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10 февраля, 17:46

Общество

Новое авто, ЖКХ и правильная профессия: как предлагают изменить выплату маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, который позволит семьям направлять средства материнского капитала на приобретение машины. Это не первая подобная инициатива. Ранее звучали предложения разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ, а также увеличить его сумму для медработников. Разбираемся с экспертами, какие из этих мер наиболее актуальные.

Капитал на автомобиль

Фото: depositphotos/geniuslady

В четверг, 9 февраля, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который даст российским семьям право тратить маткапитал на покупку машины. При этом к авто предъявляется ряд требований. В частности, транспортное средство не может иметь более восьми пассажирских мест. Кроме того, оно должно быть новым и произведено в РФ.

"Возможность такого расходования средств будет доступна для родителей троих и более детей, а сам автомобиль не подлежит продаже или отчуждению другим способом в течение трех лет после регистрации", – написала Останина у себя в телеграм-канале.

До сих пор родители не имеют права тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля, хотя соответствующие обращения регулярно поступают в Госдуму. В крупных городах семьи испытывают сложности с перемещением на общественном транспорте в силу его загруженности, а в малых городах и сельской местности – из-за его слабого уровня развития. Очевидные проблемы с перемещением без автомобиля имеют семьи с детьми-инвалидами.
Нина Останина
председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

В феврале депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на 25% повысить размер материнского капитала семьям, в которых один или оба родителя работают в государственной системе здравоохранения. Соответствующее письмо он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

С еще одной инициативой относительно маткапитала в январе выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она предложила разрешить использовать эту меру господдержки на оплату услуг ЖКХ.

Материнский или семейный капитал – мера господдержки, на которую могут претендовать семьи с появлением в них первого и второго ребенка. С февраля 2023 года сумма выплат была проиндексирована на 11,9%. Таким образом, на первого ребенка полагается порядка 586,9 тысячи рублей, а на второго – около 775,6 тысячи рублей. По закону деньги можно потратить на детское образование, улучшение жилищных условий и формирование накопительной пенсии для матери. Кроме того, на ежемесячную выплату на детей до трех лет, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка с инвалидностью.

"Мамы в центре внимания"

Фото: depositphotos/yaku22@mail.ru

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура в беседе с Москвой 24 рассказала, что действующая программа маткапитала в России предоставляет семьям много возможностей. В частности, эти средства можно направить не только на приобретение жилья, но и на образование детей, напомнила эксперт.

"Кроме того, если в семье среднедушевые доходы меньше двух прожиточных минимумов, то семья может получать выплату из средств материнского капитала ежемесячно и расходовать эти деньги по своему усмотрению", – пояснила Елена Цацура.

В свою очередь, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов прокомментировал Москве 24 инициативу разрешить за счет маткапитала приобретать автомобиль.

Вполне нормальная идея. Особенно для тех семей, которые живут в сельской местности. Для них это увеличивает транспортную доступность рабочего места и возможности воспитания детей – проще возить их в школу или детский сад.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при Правительстве РФ

При этом специалист считает неактуальной инициативу устанавливать размер выплат в зависимости от принадлежности к определенной профессии, например к медработникам. "Нужно добиваться повышения рождаемости от всех категорий. Все мамы должны быть в центре внимания, чтобы программа работала эффективно", – подчеркнул экономист.

Он также полагает, что нерационально будет разрешить тратить средства маткапитала для оплаты услуг ЖКХ. По словам эксперта, соответствующая программа господдержки подразумевает в первую очередь покрытие значимых нужд семьи, которые требуют концентрации больших ресурсов.

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