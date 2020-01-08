"Есть четыре способа": Брайан Трейси – о том, как удвоить свой доход в 2020 году

А вы уже поставили себе цели на 2020 год? В интервью Москве 24 ведущий американский мотиватор и бизнес-тренер Брайан Трейси рассказывает, почему одни и те же планы кочуют из одного декабрьского списка в другой, в чем наши главные ошибки на пути к мечте, а также о том, как в ближайшие 12 месяцев увеличить свой доход как минимум вдвое.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– Брайан, почему мы не добиваемся тех целей, которые ставим себе в начале года?



Большинство людей сходят с пути к целям уже через две недели. Но, на самом деле, очень легко быть успешным. Ты берешь цель, разбиваешь ее на маленькие части и делаешь один маленький шаг каждый день. То есть ты делаешь список всего, что тебе нужно будет сделать, чтобы добиться этой большой цели, и преобразуешь в чек-лист – каждое действие по порядку. И начинаешь с номера 1. И затем ты доводишь до конца шаг номер один. И потом переходишь к шагу номер два, шагу номер три. Все в мире, все в Москве построено с помощью чек-листа. Будь то башня, самолет, отель. Это самый мощный из всех инструментов успеха. Я люблю говорить: думай на бумаге. Запиши. А дальше просто делай один шаг за раз.

Это как если бы твоя цель была дойти от Москвы до Санкт-Петербурга. Кто-то пойдет быстрее, кто-то медленнее. Но если ты сделаешь первый шаг и не остановишься, то в итоге ты окажешься в Санкт-Петербурге.

– В Москве сейчас холодно, в такую погоду не хочется вылезать из-под одеяла и делать куда-либо шаги. Как все же найти в себе мотивацию делать что-то полезное?

Просто одна мотивация должна быть сильнее, чем другая. Все мы мотивированны – просто на разные вещи. Если ты хочешь дисциплинировать себя, побудить на немедленные действия, тебе нужна цель, которая больше и важнее, чем быть в тепле. А без этого ты будешь искать расслабления и удовольствия, ведь человеческие существа так устроены, что всегда ищут комфорта.

– Все мы хотим жить хорошо и ни в чем себе не отказывать. Как увеличить свой доход вдвое в 2020 году?

Во-первых, ты ставишь это себе как цель. Моя цель – зарабатывать вдвое больше или зарабатывать такую-то сумму к 31 декабря 2020 года. И ты ее обязательно записываешь.

А затем выписываешь все, что ты мог бы сделать, чтобы удвоить свой доход в новом году. Запиши как минимум 20 таких вещей. Думай на бумаге. Затем реши, какое из этих действий будет первым? А какое – самым важным? То есть ты превращаешь этот список в план. И начинаешь с шага номер один.





В нашем современном мире, чтобы зарабатывать больше денег, ты должен внести большую ценность. Нет никакого дефицита или нехватки денег. Если ты хочешь зарабатывать вдвое больше, значит, ты должен отдавать вдвое больше.

Есть четыре способа, которыми ты можешь достичь этой цели.

Первый: ты можешь делать больше каких-то действий – тех, которые наиболее тебе помогут. Например, если ты хочешь удвоить свой доход в продажах и ты продавец, значит, ты разговариваешь с вдвое большим количеством людей.

Моя подруга-риелтор так сосредоточилась на продаже более крупных домов, которые стоили вдвое дороже, чем те, что она продавала раньше. Она сфокусировала на них все свое внимание. Искала информацию в этой сфере, встречалась с людьми, посещала мероприятия, больше работала. И ее доход вырос в два раза очень быстро.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Второй способ увеличить доход – делать меньше. То есть ты делаешь больше того, за что платят больше всего, и меньше других вещей, за которые платят меньше или вообще не платят.

Люди тратят впустую 50 процентов своего времени на работе. Они болтают с друзьями, проверяют почту, читают что-то в интернете. И эти действия не создают ничего. Ноль. А потом они удивляются, почему в конце недели или месяца они не заработали больше денег.





Спрашивай себя все время: как я могу создать больше ценности. Как я могу служить моим клиентам лучше. Как я могу служить своим клиентам быстрее, проще для них. Чтобы быть успешным, тебе нужно делать других людей счастливыми. И сделать их более счастливыми, чем кто-либо другой.

Третий путь увеличить свой доход – делать что-то совсем другое. Что-то, чего ты раньше не делал. Что-то, что никто не делал раньше. Ты смотришь по сторонам и говоришь – что я мог бы сделать, чтобы было новым и другим.

И четвертый способ – ты можешь полностью перестать делать действия, у которых низкая ценность. Перестань делать то, на что всем плевать.

Сегодня ключ к успеху – это большее знание. Ты должен знать больше. Если тебе нужно прокачать навыки – читай о них, учи, а потом практикуй. И ты можешь удвоить свой доход очень быстро.

– Мы часто начинаем бегать по утрам или пытаемся жить без сладкого, но проходит неделя, и мы сдаемся. Как все же привить себе полезные привычки?



Самодисциплина – самое важное качество для успеха. Каждый из нас знает, что ему нужно делать. Но люди ленивы. И это причина неудач номер один.

Чтобы достичь успеха, ты должен заставлять себя делать самые важные дела первыми. Но большинство людей делают сначала самое простое, то, что им поднимает настроение. Болтают, пьют кофе. Успешные люди тоже это делают, но в оставшееся время. Что бы ты ни делал первым, вскоре станет привычкой. А неуспешные люди – люди, у которых плохие привычки.





Ты тратишь время и силы на то, что не имеет ценности, а потом ты уже устал. И вскоре день уже закончился. И ты думаешь: завтра! Завтра я буду тяжело работать надо моими важными задачами.

На 2020 год выбери одну привычку, которая поможет тебе больше всего. Начни с нее, делай это снова и снова. Обычно, чтобы сформировать новую привычку, нужен 21 день.

1 января ты говоришь себе: какие привычки помогут мне больше всего? Вставать рано? Хорошая привычка. Запиши. Планировать весь день заранее. Начинать работать сразу без потери времени. Звонить или говорить с большим количеством людей. И ты делаешь список из 12 привычек, которые ты бы хотел в себе развить.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

И ты развиваешь одну привычку каждый месяц. Работай каждый день над этим – и это занимает три недели, иногда меньше.В конце одного года ты разовьешь в себе 12 новых привычек. И твой доход удвоится, утроится, у тебя больше денег, ты будешь успешнее, все будут тобой восхищаться. Ты можешь полностью изменить свою жизнь, если ты просто будешь развивать одну новую привычку в месяц.

И тебе не нужно так много. Богатые люди, согласно исследованиям, встают утром до 6:00 (обычные люди встают в самую последнюю минуту). И богатые люди планируют весь день заранее. Они читают книги о сфере, в которой работают, один час каждый день. Они слушают обучающие аудиопрограммы в машине, пока едут по делам. И работают, как правило, по 10 часов в день. Окружают себя другими успешными людьми.

И это все делают те люди, которые были бедны в начале своего пути. И просто начали приучать себя к простым полезным вещам. И это запустило механизм. Это не чудо. Я работал с миллионами людей по всему миру, которые поднялись со дна к вершине просто благодаря развитию полезных привычек.

– Может ли человек быть ленивым и неорганизованным, а затем полностью измениться, создать из себя новую личность и стать проактивным, деятельным, дисциплинированным?



Это возможно, но это как терять вес или становиться физически подтянутым. Ты начинаешь с простой деятельности. Встаешь чуть раньше и занимаешься спортом. Каждое утро. Потом планируешь день или используешь тот список, который уже составил накануне. И начинаешь работать, и ты работаешь все время. Ты не теряешь время впустую.





Сначала тебе приходится себя заставлять. Но когда ты работаешь и получаешь результат, это мотивирует тебя. Тебе становится легче, и вскоре тебе не нужно заставлять себя. Ты не должен наказывать себя: ты хочешь трудиться и делать свою работу хорошо. И ты начинаешь все время искать пути еще усовершенствоваться.

И начни читать. Если ты будешь читать по одной книге в неделю, ты будешь богатым. Ничто тебя не остановит. Это как заниматься спортом один или два часа каждый день в зале: ты будешь очень-очень подтянутым. А когда ты читаешь, ты становишься умственно сильным.

Одна книга в неделю – это обычно одна глава в день: читай 60 минут каждый день. Это будет 50 книг в год. И 500 книг через 10 лет. Не смотри телевизор. Выключи все – и вместо этого читай. И ты будешь богатым.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лучшее время для того, чтобы читать, это утро, когда ты бодр, и делать записи, пометки того, что ты мог бы применить уже в течение этого дня.

Люди, которые не записывают, терпят неудачу. К сожалению, у них нет большого будущего. Если ты записываешь, ты как будто выхватываешь это сознанием. И когда ты записываешь, ты программируешь это в свое бессознательное. А если не зафиксировать на бумаге – это как сигаретный дым, просто исчезает. Самые успешные люди из тех, что я встречал, – у них всегда есть с собой ручка и есть, на чем записать.

– Иногда проблемы накатывают, как снежный ком. Как в такие периоды не опускать руки?



Ты должен понять, что ты взрослый человек. Когда ты был ребенком, твои родители были ответственны за тебя. Но если ты взрослый, ты в ответе. А 80 процентов людей ищут отмазки, отговорки, винят других людей. Это не я, это моя семья, мой начальник.





Но любую ситуацию в твоей жизни создал ты сам. Никто за тебя этого не делал. Если ты создал эту ситуацию, ты так же можешь ее изменить. Что ты будешь делаешь? Если бы твоя жизнь была идеальной, как бы она выглядела?

Если бы твой дом был идеальным, какой бы дом у тебя был? Если бы твоя работа была идеальной, что это была бы за работа? Что бы ты делал?

Просто продолжай представлять идеальную ситуацию в каждой сфере своей жизни. Например, твое физическое здоровье. Сколько ты весишь? Ты счастлив со своим весом?

Как ты увеличиваешь вес? Ты ешь больше. Как ты уменьшишь свой вес? Будешь есть меньше. И ты на 100 процентов можешь контролировать то, сколько ты ешь.

И то же с доходом.

Можно повсюду найти людей, которые выполняют низкооплачиваемую работу, но они просто становятся лучше и лучше. И через год, два, три они зарабатывают в 10–20 раз больше, чем когда они только начинали. Это только дело личного выбора.

– Что делать, если у тебя есть большая цель, но в тебя никто не верит – твои коллеги, друзья, родственники?

Мои родители никогда не были успешными, и они критиковали меня постоянно. Так что я просто ушел. И создал свою собственную жизнь.





Я обнаружил "золотой треугольник" личностного успеха и благополучия, это три главных правила. Во-первых, возьми на себя ответственность за свое будущее на 100 процентов. Второе – ставь цели и записывай их, планируй. И третье – продолжай учиться, становись лучше и лучше. И учи все, что тебе нужно для того, чтобы быть успешным.

Я учу этому по всему миру. И выступал уже более чем в 80 странах. И каждый, кто успешен, практикует те же принципы. В Китае, Кении, Бразилии, Австралии. В любой точке мира.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

– И напоследок – нужно ли верить в себя или сомневаться в собственных силах нормально?

Сомневаться в себе нормально. Но вера – это результат того, что ты становишься лучше в том, что ты делаешь. Вера не основана на воздухе или мечтах, или фантазиях. Вера основывается на доказательствах. Когда ты начинаешь и выполняешь задачу, ты знаешь, что ты можешь начать и выполнить эту задачу. И твоя вера, уверенность в себе растут. Затем ты начинаешь и выполняешь более сложную задачу. И твоя уверенность растет. И ты приступаешь к еще более сложной задаче.





Как вырастить уверенность? Очень просто – возьмись за небольшое дело и достигни результата.

Это так же, как с физическими упражнениями. Если хочешь быть физически сильным, то ты занимаешься. Каждый день. Тебе необязательно делать много – ты можешь пойти на прогулку, сделать несколько упражнений. Тебе не нужно тренироваться 8 часов в день. 60 минут ежедневно сделают тебя одним из самых здоровых людей в мире.

То же самое с бизнесом, если ты хочешь быть успешным.

И вскоре ты не мечтаешь быть успешным, не надеешься. Ты знаешь – ты можешь быть успешным.



Наталья Корчмарек