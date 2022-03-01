Врач объяснил, почему нельзя смотреть телевизор с утра до вечера

Привычка включать телевизор фоном с утра до ночи не так безопасна, как кажется многим зрителям. Мы выяснили, какой урон здоровью наносит длительный просмотр фильмов и передач.
Меняем расстояние
Специалисты уверены, что в наши дни благодаря новым технологиям телевизоры практически не вредят здоровью, если не злоупотреблять временем просмотра. В частности, по словам врача общей практики, обладателя статуса "Московский врач" Дениса Прокофьева, зрителям стоит позаботиться о том, чтобы из-за долгого сидения перед экраном не страдало зрение.
"В норме глаза должны смотреть на предметы, расположенные на разном расстоянии. Привычка подолгу сидеть перед телевизором создает лишнюю нагрузку на хрусталик, что приводит к его деформации. Поэтому ходить по комнате и смотреть на экран из разных углов лучше, чем весь день провести перед ним, находясь на одном месте", – комментирует Денис Прокофьев.
Еще одна проблема, по мнению врача, связана с тем, что каким бы современным не был телевизор, его яркость не соответствует реальности.
Опасность таится и в том, что картинка на экране постоянно мерцает. Внешне это незаметно, но вредит зрительным нервам, поскольку подолгу держит их в возбужденном состоянии. Мерцание, которое воспринимается как вспышки, можно увидеть, если взглянуть на экран через фотокамеру.
Включаем фантазию
По словам врача, наш головной мозг обрабатывает информацию с помощью различных анализаторов – тактильного, слухового, зрительного.
"Когда работает только зрительный анализатор, то нервная система перенапрягается, а когнитивная функция нарушается. То есть человек теряет способность нормально анализировать, запоминать, мыслить. Самое крайнее проявление когнитивных нарушений – это болезнь Альцгеймера", – предостерегает врач.
Эксперт поясняет, что если довольствоваться только просмотром телепередач и фильмов, то информация поступает в мозг в легком формате, в виде готовой картинки. В этом случае за зрителя все уже продумано: как выглядит цветок, какие костюмы у героев, какие краски.
Совсем другая ситуация, если человек читает газету или книгу. Информация тоже поступает в мозг благодаря зрительному анализатору, но при этом активно работает мышление, включается логическая цепочка. Мозг воспроизводит картинку внутри, с помощью воображения. По мнению врача, предпочтение следует отдавать бумажным изданиям, поскольку электронная книга – это тоже мерцающая картинка.
По мнению эксперта, если телевизор в квартире работает целый день, то каждые два часа надо отрываться от просмотра, менять обстановку, читать, выходить на прогулку.
"Хорошо делать своеобразную гимнастику для ума. Например, прекрасный вариант – собирать головоломки, а также пазлы, особенно объемные. В этом случае работает тактильный анализатор рук, включаются логика и мышление", – подсказывает Денис Прокофьев.
Врач признает, что в современном мире, конечно, немыслимо существовать без телевизора, но на его просмотр лучше тратить не более двух с половиной часов в день.
Бережем нервы
По словам специалиста, работа центральной нервной системы – постоянный процесс смены состояний возбуждения и торможения. Они должны чередоваться, поскольку каждое из них сопровождается своим гормональным фоном. Мозг привык к тому, что последовательность действий меняется. Несоблюдение баланса негативно сказывается на здоровье.
"Если долго смотреть боевик или детективный сериал, то нервная система постоянно возбуждается. Поэтому она перегружается от гормональных выбросов и изменений частоты сердечных сокращений. Отрицательно сказывается и продолжительный просмотр "спокойных" телепрограмм – без выброса адреналина и эмоциональных всплесков", – разъясняет Денис Прокофьев.
Кроме того, в последнее время специалисты проводят связь между длительным просмотром фильмов и телепередач и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Люди страдают гиподинамией, потому что много времени просиживают перед экраном на диване или в кресле. Это приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, развитию ожирения, проблемам, связанным с повышением уровня холестерина и сахара.
По мнению врача, на здоровье отрицательно сказывается и привычка есть перед телевизором. После еды важно в течение получаса находиться в вертикальном положении. Это позволяет соляной кислоте, которая содержится в желудке, нормально обрабатывать пищу. Привычка лежать перед телевизором после трапезы приводит к набору лишнего веса.