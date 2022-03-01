Врач объяснил, почему нельзя смотреть телевизор с утра до вечера

Привычка включать телевизор фоном с утра до ночи не так безопасна, как кажется многим зрителям. Мы выяснили, какой урон здоровью наносит длительный просмотр фильмов и передач.



Меняем расстояние

Специалисты уверены, что в наши дни благодаря новым технологиям телевизоры практически не вредят здоровью, если не злоупотреблять временем просмотра. В частности, по словам врача общей практики, обладателя статуса "Московский врач" Дениса Прокофьева, зрителям стоит позаботиться о том, чтобы из-за долгого сидения перед экраном не страдало зрение.

"В норме глаза должны смотреть на предметы, расположенные на разном расстоянии. Привычка подолгу сидеть перед телевизором создает лишнюю нагрузку на хрусталик, что приводит к его деформации. Поэтому ходить по комнате и смотреть на экран из разных углов лучше, чем весь день провести перед ним, находясь на одном месте", – комментирует Денис Прокофьев.

Еще одна проблема, по мнению врача, связана с тем, что каким бы современным не был телевизор, его яркость не соответствует реальности.





Денис Прокофьев врач общей практики Искусственно созданная картинка, как и неестественные цвета, неправильно воспринимается глазом. Возникает диссонанс между реальностью и изображением, которое вы видите по телевизору.

Опасность таится и в том, что картинка на экране постоянно мерцает. Внешне это незаметно, но вредит зрительным нервам, поскольку подолгу держит их в возбужденном состоянии. Мерцание, которое воспринимается как вспышки, можно увидеть, если взглянуть на экран через фотокамеру.



Включаем фантазию

По словам врача, наш головной мозг обрабатывает информацию с помощью различных анализаторов – тактильного, слухового, зрительного.

"Когда работает только зрительный анализатор, то нервная система перенапрягается, а когнитивная функция нарушается. То есть человек теряет способность нормально анализировать, запоминать, мыслить. Самое крайнее проявление когнитивных нарушений – это болезнь Альцгеймера", – предостерегает врач.

Эксперт поясняет, что если довольствоваться только просмотром телепередач и фильмов, то информация поступает в мозг в легком формате, в виде готовой картинки. В этом случае за зрителя все уже продумано: как выглядит цветок, какие костюмы у героев, какие краски.

Совсем другая ситуация, если человек читает газету или книгу. Информация тоже поступает в мозг благодаря зрительному анализатору, но при этом активно работает мышление, включается логическая цепочка. Мозг воспроизводит картинку внутри, с помощью воображения. По мнению врача, предпочтение следует отдавать бумажным изданиям, поскольку электронная книга – это тоже мерцающая картинка.





Денис Прокофьев врач общей практики У людей, которые полностью лишены зрения, активно задействованы слуховые и аналитические анализаторы. У них более развиты мышление и логика, потому что приходится додумывать.

По мнению эксперта, если телевизор в квартире работает целый день, то каждые два часа надо отрываться от просмотра, менять обстановку, читать, выходить на прогулку.

"Хорошо делать своеобразную гимнастику для ума. Например, прекрасный вариант – собирать головоломки, а также пазлы, особенно объемные. В этом случае работает тактильный анализатор рук, включаются логика и мышление", – подсказывает Денис Прокофьев.

Врач признает, что в современном мире, конечно, немыслимо существовать без телевизора, но на его просмотр лучше тратить не более двух с половиной часов в день.



Бережем нервы

По словам специалиста, работа центральной нервной системы – постоянный процесс смены состояний возбуждения и торможения. Они должны чередоваться, поскольку каждое из них сопровождается своим гормональным фоном. Мозг привык к тому, что последовательность действий меняется. Несоблюдение баланса негативно сказывается на здоровье.

"Если долго смотреть боевик или детективный сериал, то нервная система постоянно возбуждается. Поэтому она перегружается от гормональных выбросов и изменений частоты сердечных сокращений. Отрицательно сказывается и продолжительный просмотр "спокойных" телепрограмм – без выброса адреналина и эмоциональных всплесков", – разъясняет Денис Прокофьев.

Кроме того, в последнее время специалисты проводят связь между длительным просмотром фильмов и телепередач и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Люди страдают гиподинамией, потому что много времени просиживают перед экраном на диване или в кресле. Это приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, развитию ожирения, проблемам, связанным с повышением уровня холестерина и сахара.





Денис Прокофьев врач общей практики При гиподинамии надо подключить физическую активность. Подойдут бассейн, скандинавская ходьба. Можно завести собаку и гулять с ней хотя бы вокруг дома.

По мнению врача, на здоровье отрицательно сказывается и привычка есть перед телевизором. После еды важно в течение получаса находиться в вертикальном положении. Это позволяет соляной кислоте, которая содержится в желудке, нормально обрабатывать пищу. Привычка лежать перед телевизором после трапезы приводит к набору лишнего веса.

