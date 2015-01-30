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Общество

30 января 2015, 09:34

Преподаватели МГУ расскажут школьникам об основах менеджмента

образование лекции вузы мастер-классы РУДН менеджмент МГУ семейная и молодёжная политика университетские

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

В рамках проекта "Университетские субботы" московским школьникам расскажут, как стать успешными менеджерами и эффективно управлять проектами.

Более 20 открытых мастер-классов и лекций организуют 31 января в шести вузах: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет дружбы народов, Московский городской университет управления Правительства Москвы, Московский финансово-юридический университет и Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского и МГУ. Ребята пополнят багаж знаний по геологии, медицине и управлению.

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Так, в РУДН пройдет экскурсия по анатомическому музею, в МФЮА расскажут о навыках фотомастерства в рекламном бизнесе и профессии криминалиста.

"В этом же вузе пройдет мастер-класс по теме "Мы управляем землей", где расскажут, как управлять одним из важнейших ресурсов нашей планеты - землей", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться.

ПРОЕКТ "УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ"

Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году. Столичных школьников знакомят с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний.

Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов. Занятия бесплатные.

Сюжет: Университетские субботы на M24.ru

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