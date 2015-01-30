Преподаватели МГУ расскажут школьникам об основах менеджмента

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин
В рамках проекта "Университетские субботы" московским школьникам расскажут, как стать успешными менеджерами и эффективно управлять проектами.
Более 20 открытых мастер-классов и лекций организуют 31 января в шести вузах: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Российский университет дружбы народов, Московский городской университет управления Правительства Москвы, Московский финансово-юридический университет и Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского и МГУ. Ребята пополнят багаж знаний по геологии, медицине и управлению.
Так, в РУДН пройдет экскурсия по анатомическому музею, в МФЮА расскажут о навыках фотомастерства в рекламном бизнесе и профессии криминалиста.
"В этом же вузе пройдет мастер-класс по теме "Мы управляем землей", где расскажут, как управлять одним из важнейших ресурсов нашей планеты - землей", - сообщили в столичном департаменте культуры.
Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться.
ПРОЕКТ "УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ"Просветительский проект, стартовавший по инициативе департамента образования Москвы в 2013 году. Столичных школьников знакомят с новыми научными достижениями, а также рассказывают детям об открытиях в различных областях человеческих знаний.
Мастер-классы и лекции проводят ведущие профессора московских вузов. Занятия бесплатные.