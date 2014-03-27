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Общество

27 марта 2014, 18:41

На весенние каникулы ушли около полумиллиона школьников столицы

образование праздничные мероприятия школьники каникулы городское управление

Фото: ИТАР-ТАСС

В этом году на весенние каникулы ушли около полумиллиона столичных школьников, сообщает в четверг информационный центр правительства Москвы.

"В нашей системе 1 миллион 380 тысяч воспитанников и обучающихся. На традиционные весенние каникулы ушли 500 тысяч обучающихся столицы. Для школьников в период каникул организовано большое количество интересных мероприятий", - отметила начальник отдела дополнительного образования департамента образования Москвы Ольга Глазкова.

Так, 29 и 30 марта пройдет традиционная акция "Всей семьей в театр", где школьников и их родителей ожидает 91 бесплатный спектакль. Кроме того, 29 марта стартует новый проект "Музейные субботы", в рамках которого учащиеся смогут посетить 14 музеев, добавила она.

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А Московский детский эколого-биологический центр предлагает школьникам посетить городской квест "Палеометро-2014", который пройдет 29 марта.

Стоит также отметить, что с 22 по 30 марта в столичном Дворце детского творчества для учеников с 1 по 9 классов проходит мероприятие "Именины книжки детской", посвященное 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

В прошлом году на весенних каникулах зафиксировано около 200 тысяч посещений театров и 130 тысяч посещений музеев, подытожила Ольга Глазкова.

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