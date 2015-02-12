Городу требуются специалисты рабочих профессий - эксперт

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Столице не хватает миллиона специалистов рабочих профессий, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурена Варданяна.

"Сложность ситуации в том, что, с одной стороны, мы наблюдаем выталкивание на рынок труда людей, которых мы раньше называли "белые" или "синие" воротнички, с другой - отсутствие рабочих специалистов. Городу объективно не хватает миллиона "рабочих рук", - заявил Варданян.

По его словам, на московских предприятиях сейчас сокращают 20-30 процентов рабочих. "Все эти люди, имеющие хороший образовательный ценз, опыт работы, сегодня вынуждены на первых порах искать выход из ситуации, а потом столкнутся с тем, что им нужно менять свои профессиональные ориентации. Тут без определенного фактора переобучения, без смены своих профессиональных пристрастий, не обойтись", - отметил вице-президент МТПП.

Он пояснил, что переобучением специалистов занимаются столичные департаменты образования и науки, промышленной политики и предпринимательства. "Если эти программы не предложить, не донести до людей, которые ищут работу, мы будет иметь проблемы в городе", - подчеркнул Варданян.

МТПП также занимается образовательными программами, отметил он. "Сегодня мы для себя рисуем программы, механизмы, структуры, которые должны это обеспечить. Кроме того, мы занимаемся образовательными программами для мигрантов, ведем работу по подготовке баз данных: готовим материалы, опрашиваем комитеты, компании, сотрудничаем с образовательными учреждениями", - добавил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты.

Напомним, самыми востребованными специалистами в столице в 2014 году стали уборщики, подсобные рабочие, дворники, водители и арматурщики. Такие данные получил в ходе исследования московский департамент труда и занятости населения.

В шестерке профессий с самыми высокими зарплатами - полицейские, инженеры, менеджеры, водители, электросварщики и судебные приставы.

В 2013 году самыми востребованными работниками были те, кто трудился в административной сфере, сферах торговли и услуг. Без труда могли найти работу специалисты по обеспечению безопасности, помощники начальников, секретари.