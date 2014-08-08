День знаний: пять идей для букета на 1 сентября

Фото: obradoval.ru

День знаний уже не за горами. Какой букет выбрать для учителя? Флористы рекомендуют москвичам вместо размера композиции сделать акцент на тонкий вкус, важный смысл и яркие идеи. Тогда букет на 1 сентября будет выделяться среди прочих, но и не будет казаться "подозрительно дорогим".

Во-первых, хороший букет должен быть символичным. Когда выбираете букеты на 1 сентября, обратите внимание на цветовую гамму. Особенно уместны будут:

желтый цвет (значение – солнце, восхищение мудростью, радость общения, стабильность);

зеленый (мир и покой);

оранжевый (теплота, радость, сила).

оригинальными

декорировать букет "школьными" аксессуарами – например, карандашами, глобусами или бумагой;

привлечь к делу тему золотой осени – украсьте букет плодами или ягодами;

сделать выбор в пользу тематической фигурной композиции. Правда, она дорогая, так что дарить лучше от всего класса.

Фото: obradoval.ru

Молодой учительнице лучше дарить композиции в светлых тонах, старшим дамам – в более насыщенных. А вот состав букета, по мнению флористов, может быть практически любым. Так, вы не ошибетесь, если выберете сезонные цветы (астры, гладиолусы). Хорошо, если букет будет состоять из цветов, которые долго не вянут (например, гербер).Во-вторых, выбирая цветы, по мнению специалистов флористического салона "Обрадовал.ру" , следует быть. Яркая идея в День знаний ценится выше больших цветочных охапок (и больших ценников), а также привлекает гораздо больше внимания. Попробуйте:

Третий совет флористов - быть романтичными. 1 сентября можно подарить учителям букет в эко-стиле из полевых цветов.



Кстати, не стоит забывать про учителей-мужчин. Им, как ни странно, тоже принято дарить цветы на 1 сентября, вот только букет нежных роз они вряд ли оценят. Мужской букет должен быть:

строго оформленным;

стройным;

в насыщенных тонах.

Фото: obradoval.ru

Как правило, такие букеты собирают из калл, орхидей, гербер и роз. Из калл, кстати, можно сделать строгий, стильный и при этом бюджетный мужской монобукет.



Наконец, флористы советуют персонализировать цветочные букеты. Если вы знаете, какие цветы предпочитает учитель, дарите именно их.

Благодарим за помощь в подготовке материала флористический салон "Обрадовал.ру".