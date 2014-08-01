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Общество

01 августа 2014, 21:24

При переходе на пятидневку количество учебных часов останется прежним

образование Исаак Калина Нина Минько пятидневка Ирина Ильичева учебный план

Во многих столичных школах отказались от шестидневной учебной недели

После перехода школ на пятидневную учебную неделю количество учебных часов останется прежним, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" директор школы №1409 и председатель межрайонного совета директоров САО Ирина Ильичева.

"В течение года мы работали в экспериментальном режиме. При пятидневной учебной неделе программы по основным предметам не меняются, количество часов учебного плана сохраняется," - отметила она.

Кроме того, председатель общественного совета департамента образования Нина Минько сообщила, что теперь школам нет смысла растягивать учебный процесс на шесть дней. "Норматив на ребенка, если школа работает в условиях пятидневки, был ниже по деньгам, чем норматив в школе-шестидневке. Теперь финансирование одинаковое, и не нужно искусственно растягивать занятия на шесть дней", - заключила Минько.

Напомним, что в прошлом году столичное правительство решило в равной степени финансировать школы, работающие в рамках пятидневной и шестидневной учебной недели. Теперь учителя относятся к категории самых высокооплачиваемых специалистов в Москве. При этом вакансий в школах нет, педагогов принимают по конкурсу.

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В новом учебном году около 70% московских школ перейдут на пятидневную учебную неделю. "Часть школ приняли "смешанное" решение: у младших и средних классов - пятидневка, старшие в небольшом количестве остаются на шестидневке", - отметил глава департамента образования Исаак Калина. По его словам, через полгода работы в режиме пятидневки вопрос об организации учебной недели, возможно, вынесут на обсуждение в "Активном гражданине".

Ранее мэр Москвы поддержал переход московских школ на пятидневную учебную неделю. По мнению Сергея Собянина, это даст родителям возможность проводить больше времени с детьми.

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