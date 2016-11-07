Большой театр репетирует "впечатляющую" оперу

Совместная постановка Большого театра и Английской национальной оперы

Дата: 25 ноября

Место: Большой театр, Новая сцена

Фото: britannica.com

Ради чего идти: Бенджамин Бриттен – не частый гость в репертуаре московских театров. Большой обращается к этой партитуре спустя несколько сезонов после Михайловского, куда Вилли Деккер перенес собственную постановку "Билли Бадда" 2001 года.

Спектакль Большого театра – копродукция с Английской национальной оперой. The New York Times называли эту постановку Дэвида Олдена "впечатляющей".

Что еще: В создании спектакля участвовали: дирижер Уильям Лейси, сценограф Пол Стейнберг, художник по костюмам Констанс Хоффман, режиссер по пластике Максайн Брэм, режиссер сценического боя Джессика Джексон-Смит, главный хормейстер Валерий Борисов. Главную партию исполняет Юрия Самойлов. В 2013 году он успешно дебютировал в проекте "Молодые певцы" в рамках Зальцбургского фестиваля.

Стоимость билетов: от 2500 рублей