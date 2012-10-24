США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Производство нефти в Соединенных Штатах растет так быстро, что в скором времени Америка может обогнать Саудовскую Аравию, являющуюся мировым лидером по нефтедобыче, передает ИТАР-ТАСС.

Добыча нефти в США растет уже четвертый год подряд, и по данным экспертов, производство сырой нефти и других жидких углеводородов уже к концу года может увеличиться на 7% и достигнуть 10,9 миллионов баррелей в сутки.

В 2013 году этот показатель достигнет 11,4 миллионов баррелей. Для сравнения: Саудовская Аравия добывает 11,6 миллионов баррелей нефти в сутки, при этом аналитики отмечают, что данный показатель останется на нынешнем уровне до 2017 года.

Станут ли США ведущим мировым производителем нефти, будет зависеть от цены на углеводороды на мировых рынках.

Эксперты уверены: если нефть подешевеет до 75 долларов за баррель, то бурение новых скважин в США наверняка начнет сокращаться.

Заметим также, что, по расчетам Международного энергетического агентства, США в 2035 году выйдут на первое место по добыче газа, обогнав при этом Россию. Третьим по значимости производителем газа станет Китай, где добыча в ближайшие 25 лет вырастет почти в 5 раз.