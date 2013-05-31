Форма поиска по сайту

31 мая 2013, 16:21

Транспорт

Госавтоинспекция Москвы сняла с маршрутов 264 неисправных автобуса

Фото: gibddmoscow.ru

Сотрудники столичной Госавтоинспекции провели рейд, в ходе которого проверили городские автобусы. Они выявили 878 машин, эксплуатирующихся с техническими неисправностями. При этом абсолютное большинство нарушений допускалось на микроавтобусах марки "Газель".

По итогам проверок была запрещена эксплуатация 264 автобусов, с которых сняли номера. Среди основных нарушений: отсутствие ремней безопасности, неправомерное изменение конструкции автобусов, превышение нормативов содержания вредных веществ в отработавших газах, неисправное рулевое управление и тормозная система, а также отсутствие техосмотра.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД Москвы, всего во время рейда было выявлено около 6 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями автобусов марки "Газель".

наземный транспорт нарушения автобусы маршрутные такси проверки

