Временно отменяется ночной маршрут троллейбуса №15

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В ночь с 5 на 6 и с 17 на 18 февраля отменяется ночной маршрут троллейбуса № 15, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс". Это связано с проведением ремонтных работ.

В то же время организуется компенсационный маршрут автобуса № 15н, следующего по маршруту "ВДНХ (южн.) – Улица 10-летия Октября" с остановками и трассой следования троллейбуса.

Напомним, с августа 2013 года в Москве работают ночные маршруты общественного транспорта. Ежедневно с 01.00 до 05.45 наземный транспорт перевозит около двух тысяч человек. На данный момент в Москве работает восемь маршрутов ночного следования: четыре троллейбусных, три автобусных и один трамвайный.

Четыре из них - круглосуточные, они продолжают дневные рейсы. Так, троллейбус №15 "ВДНХ (южная) - Улица 10-летия Октября" и трамвай № 3 "Чистые пруды" - "улица Янгеля" ночью приходят на остановки каждые 30 минут. Троллейбус "Б", курсирующий по Садовому кольцу, ходит каждые 15 минут. А троллейбус №63 стал круглосуточным с июля 2014 года, он работает с 1.00 до 5.45 от 138 квартала Выхина до Лубянской площади.

Кроме того, автобусы "Н2", "Н3" и троллейбус № 63 работают еженедельно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье.

Автобус "Н1" следует от Озерной улицы до Шереметьева. Автобус "Н2" следуют по маршруту от Беловежской улицы до Лубянской площади, "Н3" - от Уссурийской улицы до Лубянской площади.