Трамваи в СВАО изменят маршрут движения из-за ремонта путей

Фото: ИТАР-ТАСС

На северо-востоке Москвы 2, 3 и 4 мая трамваи будут ходить по изменившимся маршрутам. Закрывается движение по Большой Черкизовской и Халтуринской улицам, а также по Халтуринскому проезду и части Открытого шоссе.

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Изменятся маршруты движения трамваев №4л., №4 пр., №№ 13, 36. Маршруты следования трамваев в период со 2 по 4 мая можно посмотреть здесь.

Также будет организован маршрут автобуса №013 от метро "Улица Подбельского" до станции метро "Преображенская площадь".

Кроме того, со 2 по 5 мая 2013 года автобусы маршрута №734 изменят маршрут движения. Это связано с реконструкции железнодорожного переезда на пересечении Производственной и Родниковой улиц.